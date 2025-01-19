Trump'ın yemin törenine kimler katılacak? Masrafları kimler karşılayacak? İşte detaylar...

ABD'de Kasım 2024'te yapılan seçimleri kazanan Donald Trump, pazartesi günü ABD Başkanı olarak ikinci dönemine başlayacak. Tüm dünyanın merakla beklediği yemin töreni soğuk hava koşulları nedeniyle ABD Kongre Binası’nın içinde gerçekleştirilecek.

Yemin töreni saat kaçta?

ABD Yüksek Mahkemesi Başyargıcı John Roberts’ın yöneteceği yemin töreni, Washington saati ile 12'de (TSİ 20.00) gerçekleştirilecek. Törenin ardından açılış konuşması yapması beklenen Trump, geçtiğimiz günlerde belirttiği gibi moral verici ve birleştirici bir dil kullanacak. Bu, 2017’deki ilk konuşmasında parçalanmış bir ülkeyi anlattığı ‘Amerikan katliamı’ tanımından farklı bir yaklaşım olarak görülüyor.

Trump sonrasında yürütme emirlerini veya muhtıraları imzalamak üzere Başkanlık İmza Odası Töreni için yardımcıları ve milletvekilleriyle bir araya gelecek.

Kimler davetli?

Trump, gelenekleri bozarak törene birkaç yabancı lideri de davet etti. Geçmişte güvenlik gerekçesiyle yemin törenine katılmayan bu liderler yerine diplomatlar göndermişti. Trump’ın güçlü destekçilerinden Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, törene katılacağını duyurdu. Ayrıca, Macaristan Başbakanı Viktor Orban törene katılmayacağını açıkladı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ise davet edilmesine rağmen katılmayacak, ancak üst düzey bir elçi gönderecek.

Geçit töreni Capital One Arena’da yapılacak

Soğuk havalar nedeniyle Pennsylvania Bulvarı’nda planlanan geçit töreni iptal edildi. Bu sebeple etkinlik Washington şehir merkezindeki Capital One Arena’da düzenlenecek.

Trump'ın yarınki programı

Trump, yemin töreni gününün sabahında ilk iş olarak Beyaz Saray'ın karşısında bulunan tarihi St. John's Kilisesi'nde geleneksel ayine katılacak.

Ayinin ardından Beyaz Saray'daki geleneksel törende Trump ile eşi Melania Trump, Joe Biden ile eşi Jill Biden'ı uğurlayacak.

Daha sonra Kongre binasına geçmesi beklenen Trump, açılış konuşmalarının ardından ve seçilmiş başkan yardımcısı JD Vance'in yemin etmesinin ardından ABD doğu saatiyle tam 12.00'de Yüksek Mahkeme Başkanı Yargıç John Roberts'ın huzurunda yemin edecek.

Daha sonra Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk konuşmasını yapacak.

Törenin ardından Kongre binası içinde başkanlıkla ilgili bazı resmi belgeleri dolduracak olan Trump, Kongre üyelerine geleneksel öğle yemeği verecek.

Soğuk hava nedeniyle dış mekandaki etkinliklerin kapalı alanlara alındığı bu yılki programda Trump, Kongredeki tören ve işlemlerin ardından Capital One Arena'ya geçecek ve burada destekçilerine hitap edecek. Geleneksel başkanlık geçit töreni de bu spor kompleksinde gerçekleştirilecek.

Daha sonra Beyaz Saray'a geçecek olan Trump, ikinci dönem başkanlığının ilk gününde çok sayıda başkanlık kararnamesine imza atacak.

Trump daha sonra 3 ayrı başkanlık balosuna katılacak ve bu etkinliklerde katılımcılara hitap edecek.

Yarınki yemin töreni gününde, binlerce başkent polisinin yanı sıra Gizli Servis ve diğer federal güvenlik birimlerinden çok sayıda kişi görev yapacak.

Görevdeki ilk gününde ne yapacak?

Trump göreve başlar başlamaz 100’den fazla kararname imzalaması bekleniyor. Bunlar arasında, ilgili memurlara, sabıka kaydı olmayan göçmenleri tutuklama konusunda daha fazla yetki verilmesi, ABD-Meksika sınırına asker gönderilmesi ve sınır duvarının inşasına yeniden başlanması gibi konular var. Ayrıca enerji üretiminin artırılması ve 6 Ocak 2021’deki Kongre saldırısına karışanların affedilmesi gibi kararların alınması da planlanıyor.

Açılış masraflarını kim karşılıyor?

Trump’ın açılış etkinlikleri, müttefikleri tarafından finanse ediliyor. Bu organizasyonun başında Trump’ın eski Orta Doğu elçisi Steve Witkoff ve eski ABD Senatörü Kelly Loeffler bulunuyor. Vergi mükellefleri tarafından finanse edilen yemin töreni dışındaki tüm masraflar, bağışlar yoluyla karşılanacak.

Bezos, Zuckerberg ve Tim Cook gibi isimler, organizasyona büyük bağışlar yaptı. Trump, 2017’deki açılış için 106.7 milyon dolar toplarken, bu kez 170 milyon doları aşan bir miktar toplandı.