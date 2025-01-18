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Trump'ın yemin töreninin yeri soğuk hava yüzünden değişti

Amerika Birleşik Devletleri, pazartesi günü yapılacak yemin törenine kilitlendi. Donald Trump'ın yemin ederek başkanlık görevine başlayacağı törenin programı soğuk hava nedeniyle değişti.

Haber Merkezi
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Trump'ın yemin töreninin yeri soğuk hava yüzünden değişti
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ABD’nin 47. Başkanı olarak seçilen Donald Trump, sosyal medya hesabından yemin törenine ilişkin açıklama yaptı.

Trump, törenin yapılacağı gün başkent Washington'da rüzgarın da etkisiyle hava sıcaklığının ciddi derecede düşeceğine yönelik hava tahmini raporlarına dikkati çekti.

Donald Trump, soğuk hava şartları nedeniyle törendeki dua ve açılış konuşmalarının ABD Kongre binası içindeki Rotunda kısmında yapılacağını açıkladı.

Trump, 20 Ocak'ta gündüz yapılacak yemin töreni dışındaki etkinliklerde ise bir değişiklik olmadığını duyurdu.

ABD'de en son 1985'te aşırı soğuk hava koşulları nedeniyle eski Başkan Ronald Reagan'ın yemin töreni Kongre binası içindeki Rotunda kısmında yapılmıştı.

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