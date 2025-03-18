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Trump'tan Putin ile telefon görüşmesi öncesi açıklama: Anlaşmadaki birçok unsurda uzlaşma sağlandı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı telefon görüşmesi öncesinde, nihai barış anlaşmasındaki birçok unsur konusunda uzlaşmaya varıldığını belirtti.

Haber Merkezi
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Trump'tan Putin ile telefon görüşmesi öncesi açıklama: Anlaşmadaki birçok unsurda uzlaşma sağlandı
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Trump, Truth Social hesabından, Putin ile Ukrayna'da barışın sağlanması konusunu masaya yatıracağı telefon görüşmesi öncesi açıklamalarda bulundu.

Nihai barış anlaşmasının birçok unsuru hakkında mutabakata varıldığını kaydeden Trump, taraflar arasında hala çözülmesi gereken konuların da bulunduğuna işaret etti.

Trump, "Putin ile yapacağım görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadesini kullandı.

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