Tulkerim Valisi Kemyil: Tulkerim baskını İsrail'in yeni suçlar işleme niyetini gösteriyor

Kemyil, yaptığı açıklamada, "Netanyahu ve Katz'ın Tulkerim baskını, kente karşı devam eden suçlar ve saldırılarda ısrar edilmesi çerçevesinde gerçekleşti." ifadesini kullandı.

"Netanyahu ve Katz'ın Tulkerim baskını, İsrail'in halkımıza karşı yeni suçlar işleme niyetinin göstergesi olduğu açık"

İsrail'in Tulkerim kenti ve mülteci kampına yönelik saldırılarını ve bölge halkını göçe zorlamaya yönelik eylemlerini hatırlatan Kemyil, "Netanyahu ve Katz'ın Tulkerim baskını, işgalci İsrail'in net talimatlarla halkımıza karşı yeni suçlar işleme niyetinin göstergesi olduğu açık." ifadelerini kullandı.



Uluslararası topluma ve insan hakları kuruluşlarına seslenen Kemyil, Tulkerim kentinin "benzeri görülmemiş" saldırılara maruz kaldığını belirterek, Filistin halkının korunması için acil harekete geçilmesi talebinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir Filistinlinin evine baskın düzenlemişti.

Tel Aviv'in güneyindeki Bat-Yam kentinde önceki gün art arda 3 otobüste patlama yaşanmasının ardından İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarını artırmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Batı Şeria'da "güçlü bir saldırı" için orduya talimat verdiği, kararının ardından bölgeye 3 ek tabur gönderildiği bildirilmişti.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak'ta Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişleten İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.

İsrail askerleri 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti.

İsrail ordusunun 21 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 56 Filistinli yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı, bölgedeki yapılar ve altyapı geniş çapta tahrip edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ise 167'si çocuk 920'yi aşkın Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.