Tüm dünyada şarap tüketimi 1961'den bu yana en düşük seviyede

Dünya çapında şarap tüketimi, 2024'te son 64 yılın en düşük seviyesini gördü.

Uluslararası Üzüm Asması ve Şarap Örgütü'nün (OIV) raporuna göre 2024'te şarap satışları bir önceki yıla göre yüzde 3,3 azalarak 214,2 milyon hektolitreye (100 litreye denk gelen ölçü birimi) düştü.

OIV'in resmi verilere dayandırdığı raporunda, bu rakamın 1961'den bu yana görülen en düşük satış miktarı olduğuna dikkat çekildi. 1961'de 213,6 milyon hektolitre şarap satışı gerçekleşmişti.

Raporda bir önceki yıla göre yüzde 4,8 oranında düşüş gösteren şarap üretiminin de 60 yıldan uzun süredir görülen en düşük üretim miktarı olduğu belirtildi.

OIV İstatistik Şefi Giorgio Delgrosso, sektörün ekonomik, çevresel ve yapısal nedenlerle sarsıldığını belirterek durumu "kusursuz fırtına" olarak tanımladı. Delgrosso’ya göre kısa vadeli jeopolitik gelişmelerin ötesinde, sağlık kaygılarındaki artış ve uzun vadeli tüketim eğilimleri şarap sektörünü ciddi biçimde etkiliyor.

Tüketim düşüyor, fiyat artıyor

Raporda tüketicilerin, 2019-2020 dönemine göre bir şişe şaraba yüzde 30 daha fazla ödediği belirtilirken aynı süreçte şarap tüketiminin yüzde 12 oranında düştüğüne dikkat çekildi.

ABD'de şarap tüketimi yüzde 5,8 oranında azalırken, Avrupa genelindeki tüketimse yüzde 2,8 düştü. Şarabın küresel tedarikçilerinden biri olan Fransa'da geçen yıl bir öncekine göre yüzde 3,6 az şarap tüketildi. İspanya ve Portekiz ise tüketimin arttığı ender sayıdaki ülkelerden oldu.

Konuyla ilgili AFP'ye değerlendirmede bulunan, Fransız şarap mağazası zinciri Nicolas, içki tüketiminde 'nesilsel' bir düşüş olduğunu savundu.

Şirketin açıklamasında, "İnsanlar artık şenlikli bir biçimde içmiyor. Gençler ailelerinden daha az tüketiyor. İnsanlar daha az içiyor ama daha kaliteli şaraplara yöneliyor" dendi.