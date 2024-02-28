Türkiye de takipteydi... Rusya ödeme krizine arka kapı açtı: Artık kripto para kullanılacak

ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Wally Adeyemo'nun, ABD'nin yabancı finans kuruluşlarına yaptırım uygulama tehdidinin Rusya ile Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kazakistan gibi ülkeler arasındaki finansal akışı önemli ölçüde değiştirdiğini açıklamasından kısa süre sonra Rusya önemli bir adım attı.

Rus milletvekilleri, dijital finansal varlıkların (DFA'ların) uluslararası ödemelerde kullanılmasına izin veren yasa tasarısını onayladı; bu, Moskova'nın bazı sınır ötesi para akışlarını uluslararası incelemeden korumasına olanak sağlayacak bir hamle olarak değerlendirildi.

Yasanın yasalaşması için Rusya parlamentosunun üst meclisinin ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayı gerekiyor.

"Ödemelerde zorluk yaşatılıyor"

Rusya Parlamentosu'nun alt meclisindeki mali komite başkanı Anatoly Aksakov, "Örgütlerimiz ile yabancı kuruluşlar arasındaki tüm anlaşmalar bankacılık sisteminden geçiyor ve dolayısıyla bu anlaşmalar düşmanlarımız da dahil olmak üzere görünür durumda. Dost ülkelerden gelenler de dahil olmak üzere bankalara baskı yapıyorlar, böylece bankalar Rus şirketlerin yabancı kuruluşlarla ödemelerine zorluk çıkarıyor" dedi.

Aksakov, yasanın bankacılık sisteminin işlemlerde baypas edilmesine izin vererek dış etkileri azaltacağını söyledi.

ABD'de, Türkiye-Rusya arasında ödemelerin azaldığını açıklamıştı

Dün Reuters'e konuşan ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Wally Adeyemo, finansal kuruluşların raporları da dahil olmak üzere ABD Hazine Bakanlığı'nın erişimi olan verilere göre, ABD'nin aralıkta yayımladığı başkanlık kararnamesinin ardından Rusya'ya yönelik uluslararası fon hareketlerinin azaldığına dikkat çekmişti.

Adeyemo, "Benim görebildiğim verilerde, finansal akışta belirgin bir fark tespit ettim... Bunlar muhtemelen kurumlar tarafından engelleniyor. Kurumlarda bulunan ve (işlemleri) takip eden bazı kişilerden de Rusya ile yapılan tüm işlemlerde daha temkinli bir tutum sergilediklerini duydum. Bu da bizim tam istediğimiz şey" açıklamasını yapmıştı.

ABD, aralık ayında bankaları tehdit etmişti

ABD, aralık ayında yayımladığı başkanlık kararnamesi ile Rusya'nın, Ukrayna'yı işgali nedeniyle Batılı devletler tarafından uygulanan yaptırımları delmesine yardımcı olan üçüncü ülkelerdeki finans kuruluşlarına yaptırım uygulama tehdidinde bulunmuştu.

Reuters'da geçen hafta yer alan ve konu ile ilgili bilgi sahibi olan yedi kaynağa dayandırılan bir haberde, ABD'nin Rusya ile çalışan finansal kuruluşlara yaptırım uygulama tehdidiyle Türkiye ve Rusya arasındaki ticaretin finansmanının aksadığı, hem Rusya'dan alınan petrol ödemelerinin hem de Rusya'ya giden pek çok ürünün ödemelerinin tahsilatında zorluklar yaşandığı ifade edilmişti.