  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. UAEA: Güney Ukrayna Nükleer Santrali yakınında dron düşürüldü
Takip Et

UAEA: Güney Ukrayna Nükleer Santrali yakınında dron düşürüldü

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Güney Ukrayna Nükleer Santrali'ne yaklaşık 800 metre uzaklıkta bir dron düşürüldüğünü ve yerel saatle 01.00 civarında patlama sesleri duyulduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
UAEA: Güney Ukrayna Nükleer Santrali yakınında dron düşürüldü
Takip Et

UAEA'nın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'daki nükleer tesislerin güncel durumuna ilişkin bilgi paylaşıldı.

"Güney Ukrayna Nükleer Santrali yakınında dron düşürüldü"

 Açıklamada, sahadaki UAEA ekibinden alınan bilgiye göre Güney Ukrayna Nükleer Santrali'nin çevresinden yaklaşık 800 metre uzaklıkta bir dronun düşürüldüğü bildirildi.

Dün gece geç saatlerde ve bu sabah erken saatlerde 22 dron gözlemlendiği ve bazılarının tesise yarım kilometre kadar yaklaştığı aktarılan açıklamada, UAEA ekibinin, yerel saatle 01.00 civarında silah sesleri ve patlamalar duyduğu kaydedildi.

Açıklamada, ekibin, dronlardan birinin düştüğü yeri ziyaret ettiği ve yüzeyde 4 metrekare büyüklüğünde ve yaklaşık 1 metre derinliğinde çukur gözlemlediği ifade edildi.

Buranın yakınlarındaki metal yapıların şarapnel parçalarından dolayı hasar gördüğü ve çarpma alanının yakınında bulunan araçların camlarının kırılmış olduğu bildirilen açıklamada, nükleer güvenlik üzerinde doğrudan bir etkinin olmadığı belirtildi.

"Can kaybı yok"

Olayda herhangi can kaybı da yaşanmadığı aktarıldı.

Açıklamada sözlerine yer verilen UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, şunları ifade etti:

"Bir kez daha insansız hava araçları nükleer santrallere çok yakın uçarak nükleer güvenliği tehlikeye atıyor. Neyse ki, dün geceki olay Güney Ukrayna Nükleer Santrali'nde herhangi bir hasara yol açmadı. Bir dahaki sefere bu kadar şanslı olmayabiliriz. Her iki tarafa da tüm önemli nükleer tesislerin çevresinde askeri olarak azami itidal göstermeleri çağrısında bulunmaya devam ediyorum."

Öte yandan açıklamada, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin savaşın başlamasından bu yana 10. kez tüm dış güç kaynağını kaybettiği hatırlatılarak, santralin, 48 saatten fazla bir süredir dış güç kaynağı olmadan ihtiyaç duyduğu elektriği acil durum dizel jeneratörlerinden sağladığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Zaporijya Nükleer Santrali'nde, radyasyonun normal seviyede olduğu aktarıldı.

İsrail’in Yemen saldırısı 9 can aldıİsrail’in Yemen saldırısı 9 can aldıDünya
ABD Büyükelçisi Barrack: Avrupa'nın Türkiye'ye yaptığı saygısızlık! Meşruiyetten kastım Türkiye'ye saygıABD Büyükelçisi Barrack: Avrupa'nın Türkiye'ye yaptığı saygısızlık! Meşruiyetten kastım Türkiye'ye saygıGündem

 

Dünya
İsrail’in Yemen saldırısı 9 can aldı
İsrail’in Yemen saldırısı 9 can aldı
Trump: 1 Ekim’den itibaren ağır kamyon ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacak
Trump: 1 Ekim’den itibaren ağır kamyon ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacak
Hakkında soruşturma açılan eski FBI Direktörü James Comey: Trump'a karşı çıkmanın bedeli
Hakkında soruşturma açılan eski FBI Direktörü James Comey: Trump'a karşı çıkmanın bedeli
Trump duyurdu: Rusya soruşturmasını yürüten eski FBI direktörü hakkında iddianame hazırlandı
Trump duyurdu: Rusya soruşturmasını yürüten eski FBI direktörü hakkında iddianame hazırlandı
Trump, TikTok kararnamesini imzaladı
Trump, TikTok kararnamesini imzaladı
Türk-Amerikan ilişkilerinde kilit kelime: Meşruiyet…
Türk-Amerikan ilişkilerinde kilit kelime: Meşruiyet…