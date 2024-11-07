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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Trump ile telefonda görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı seçimlerini kazanan Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Zelenskiy Trump'a, iki ülke arasındaki yakın diyaloğu sürdürme ve işbirliğini ilerletme konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Trump ile telefonda görüştü
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Zelenskiy, X hesabından yaptığı paylaşımda, Trump ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Zelenskiy, ABD Başkanı seçilen Trump'ı tebrik etti

ABD’nin 47. Başkanı seçilen Trump'ı tebrik ettiğini belirten Zelenskiy, "Muazzam kampanyası, bu sonucu mümkün kıldı. Ailesini ve ekibini büyük çalışmaları için takdir ettim." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, iki ülke arasındaki yakın diyaloğu sürdürme ve işbirliğini ilerletme konusunda mutabık kaldıklarını aktararak "ABD'nin güçlü ve sarsılmaz liderliğinin, dünya ve adil bir barış için hayati önem taşıdığını" vurguladı.

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