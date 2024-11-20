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Ukrayna, İngiliz füzelerini Rusya'ya karşı ilk kez kullandı

İngiliz basını, Ukrayna'nın İngiltere'nin temin ettiği "Storm Shadow" seyir füzelerini ilk kez Rusya topraklarında kullandığını öne sürdü.

Haber Merkezi
AA
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Ukrayna, İngiliz füzelerini Rusya'ya karşı ilk kez kullandı
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İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Rusya'nın Kursk bölgesine bağlı Marino köyü sakinleri, İngiliz-Fransız yapımı Storm Shadow füzesine ait parçalar buldu. İngiltere ve Rusya'dan söz konusu füzelerin bölgede kullanılıp kullanılmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

"Storm Shadow" füzelerinin, 250 kilometrenin üzerinde menzile sahip olduğu biliniyor.

Rusya, Amerikan yapımı füzelerle saldırı düzenlediğini açıklamıştı

Söz konusu gelişme, ABD yönetiminin, Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzelerini sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanmasına izin verdiğine ilişkin haberlerin ardından geldi.

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin iki kıdemli ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD yönetiminin, Ukrayna'ya, temin ettiği uzun menzilli ATACMS füzelerini sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni verdiği belirtilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus toprağı Bryansk bölgesine Amerikan yapımı uzun menzilli ATACMS füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini 19 Kasım'da onaylamıştı.

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