Sabiha Gökçen CEO'su Alp Er Tunga Ersoy istifa etti

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG) CEO’su koltuğuna 24 Haziran 2024'te atanan Alp Er Tunga Ersoy görevinden ayrıldı.

Hava Sosyal Medya'nın haberine göre Ersoy çalışma arkadaşlarına attığı maille istifasını duyurdu.

Ersoy'un maili şu şekilde:

"Heyecanla başladığım bu görevde maalesef beklemediğim hayal kırıklıları yaşadım"

“Merhaba Arkadaslar, Yaklasik 6 ay once basladigim gorevimden bugun itibariyle ayrılıyorum. Heyecanla basladigim bu gorevde maalesef beklemedigim hayal kiriklilari yasadim. Sirkettekiler bir araya gelsin, iletisim artsin ve daha fazlasini yapalim isterken, bunu degistirmenin cok kolay olmadigini, agirlikli ellerinizin kollarınizin baglandigini gordum.

"Umarım o saygıyı birgün tam olarak yakalarsınız"

Kimse kimseyi sevmek zorunda degildir ama ayni is yerindeyseniz bir birinize saygi duymanız gerekir. Umarim o saygiyi birgun tam olarak yakalarsiniz. Türkiye'nin en önemli havalimaninda çalışıyorsunuz. Bunun degerini bilip, gururunu yasayin. Havacilik dunyasi ufaktir, birgun yollar gene kesisebilir... Kendinize iyi bakin, hoscakalin.... Alper”

İSG: Alp Er Bey'e bugüne kadar bize olan katkıları için teşekkür ederiz"

İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan açıklamada "Alp Er Bey'e bugüne kadar bize olan katkıları için teşekkür ederken kendisine bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz. Ulusal ve uluslararası pek çok havalimanının işletmecisi konumundaki Malezya Havalimanları Holdings Berhad'ın (MAHB) işletmecisi olduğu havalimanımızda, yeni CEO göreve gelene kadar tüm operasyonlar MAHB'ın büyük havacılık tecrübesiyle ve İSG Yönetim Komitesi tarafından yönetilecektir. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda tüm operasyonlarımızı aksamadan aynı şekilde yürütmeye ve misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya devam etmekteyiz." ifadelerine yer verildi.

Haziran 2024'te göreve gelmişti

Alp Er Tunga Ersoy, 24 Haziran 2024'te göreve geldiğinde şu ifadeleri kullanmıştı:

"18 yıl sonra çok güzel bir vesileyle ülkeme dönerek hizmet verecek olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İSG gibi sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada tanınan bir havalimanının parçası olmaktan, burayı başarıyla yöneten MAHB ekibine katılmaktan dolayı gururlu ve bir o kadar da heyecanlıyım. İSG'nin havacılık sektöründeki konumunu daha da sağlamlaştırmak ve müşteri memnuniyetini daha da yukarı seviyelere taşımak için çalışacağız."