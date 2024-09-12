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Ukrayna: Rusya, Karadeniz'de buğday yüklü kargo gemisine füze saldırısı düzenledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Karadeniz'de Mısır'a gitmekte olan buğday yüklü kargo gemisine füze saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Haber Merkezi
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Ukrayna: Rusya, Karadeniz'de buğday yüklü kargo gemisine füze saldırısı düzenledi
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Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Karadeniz'de sivil bir gemiye saldırdığını öne sürerek "Mısır'a gitmekte olan buğday kargosuna bir Rus füzesi isabet etti. Bugün Karadeniz'de gerçekleşen saldırıda Ukrayna kara sularını terk ettikten hemen sonra sıradan bir sivil gemi hedef alındı. İlk belirlemelere göre can kaybı kaydedilmedi." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın gıda güvenliğine küresel çapta katkı sağlayan ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, "dünyada onlarca ülkenin iç istikrarı ve geçim kaynaklarının gıda ihracatı koridorlarının normal ve sorunsuz çalışmasına bağlı olduğunu" aktardı.

Zelenskiy, limanlarını, Karadeniz'i ve küresel pazara gıda tedarikini korumak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceklerini belirterek şöyle devam etti:

"Hayatları korumak Ukrayna için gerçek bir önceliktir ve bu, her ülke için öncelik olmalıdır. Dünyanın tepkisini bekliyoruz. Buğday ve gıda güvenliği asla füzelerin hedefi olmamalı."

Devlet Başkanı Zelenskiy ayrıca, bir diğer paylaşımında da bugün Rusya'nın Donetsk bölgesinde Uluslararası Kızılhaç Komitesinin insani misyonuna ait araçlara saldırı düzenlediğini ifade ederek saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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