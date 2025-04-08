Ülkede sahte doktor skandalı: Ameliyat ettiği 7 kişi öldü, gözaltına alındı

Hindustan Times'ın haberine göre, Damoh bölgesi yerel yetkililerince yapılan açıklamada bu "doktorun", ocak-şubat döneminde kalp ameliyatı yaptığı 15 kişiden 7'sinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Eyalet polisi, 7 kişinin ölümünün ardından başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklamasında, Narendra John Camm adıyla bilinen "doktorun" gerekli evraklarını teslim etmemesi nedeniyle şüpheli olduğuna ilişkin şikayette bulunulduğunu aktardı.

"Sahte doktorun" asıl isminin Narendra Vikramaditya Yadav olduğunu belirten polis, bu kişiyi gözaltına aldıklarını kaydetti.

Polis, Yadav'ın "tıp diplomasında ve evraklarda sahtecilik yapmak, bu evrakları başkalarına zarar verme veya kandırma amacıyla kullanmakla suçlandığını" ifade etti.

Öte yandan, Chhattisgarh eyaletinde eski meclis üyesi Rajendra Prasad Shukla'nın oğlu Pradeep Shukla, babasının da 2006'da Yadav tarafından ameliyat edildiğini, daha sonra hayatını kaybettiğini ileri sürdü.