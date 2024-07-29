Ürdün havayolu şirketi Lübnan'a bugün ve yarınki uçuşları durdurdu
Ürdün Kraliyet Havayolları'nın (Royal Jordanian Airlines) Lübnan'a uçak seferlerinin, İsrail'in muhtemel saldırıları nedeniyle bugün ve yarın için iptal edildiği bildirildi. İsrail, Golan saldırısının ardından Lübnan'daki Hizbullah'a karşı hızlı bir misilleme yapılacağını açıklamıştı.
Ürdün'ün resmi haber ajansı PETRA'ya göre, Ürdün Sivil Havacılık Düzenleme Kurumu'nun aldığı karar uyarınca Royal Jordanian Airlines'ın Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na yönelik uçuşlarının kısa süreliğine iptal edildiği belirtildi.
Royal Jordanian Airlines'ın bugünkü RJ403 ve yarınki RJ407 sefer sayılı uçuşlarının iptal edildiği aktarılırken, uçuş yasağının devam edip etmeyeceği konusunda bilgi verilmedi.
İsrail'in Lübnan'a muhtemel saldırıları nedeniyle Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na yönelik tüm uçuşlar dün akşam askıya alınırken, bazı uçuşların saat 08.00'den itibaren aşamalı olarak başladığı kaydedildi.