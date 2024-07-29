İngiltere, Türkiye arasında ticaret görüşmeleri yeniden başlıyor

Reuters haberine göre, İngiltere'de yeni hükümet, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması (STA) müzakerelerine sonbahar aylarında başlayacağını açıkladı.

Hükümet, ayrıca Hindistan ve Körfez İşbirliği Konseyi'ndeki ülkelerle de görüşmelere kaldığı yerden devam edeceğini belirtti.

İngiltere’nin yeni Başbakanı Keir Starmer, ekonomik büyümeyi hükümetinin ana hedeflerinden biri haline getirdi. Starmer'ın İşçi Partisi, 14 yıl sonra 4 Temmuz'daki seçimlerden galip çıkarak, iktidara gelmişti.

Hükümet, seçim döneminde durdurulan görüşmelere yeniden başlayacağını açıklarken, açıklamada, "Görüşmelere yeniden başlamak, İngiltere'nin işletmelerin uluslararası piyasalara erişimini sağlaması, istihdamı artırması ve (ekonomik) büyümeyi sağlaması için gerekli olan yüksek nitelikte ticari anlaşmalara varmaya yönelik ilk adımdır" denildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sonbaharda yapılacak ilk görüşmelerde Türkiye, İsrail, Güney Kore ve İsviçre olacağı belirtildi.

İngiltere'nin dört ülke ile mevcut durumda serbest ticaret anlaşması bulunurken, 2020'de Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının ardından bu anlaşmalar geçerlik kazanmıştı. Anlaşmaların koşulları AB döneminde yapılanla aynı şartlara sahip olurken, güncellenmesi için önceki hükümetle de müzakereler yürütülüyordu.