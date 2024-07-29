Erdoğan 'Özür dilemeli' demişti: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de yaptığı konuşmada Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye ziyaretine ilişkin açıklamalar yapmış, Abbas'ın Türkiye'nin ziyaret davetine icabet etmediğini ve bu nedenle "özür dilemesi gerektiğini" söylemişti.

Filistin Yönetimi’nin resmi haber ajansı WAFA’da yer alan habere göre, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Abbas'ın yakında Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunarak Erdoğan ile görüşeceğini belirtti. euronews'in haberine göre, Mustafa, ziyaretin zamanlaması için görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Mustafa ayrıca, Abbas'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'tan mecliste bir konuşma yapması için davet aldığını ve bu konuşmanın planlanması için iki ülke arasındaki resmi diplomatik iletişimlerin devam ettiğini belirtti.

İki ülke ve halkları arasındaki güçlü kardeşlik ilişkilerine vurgu yapan Büyükelçi Mustafa, Türkiye'nin "Filistin halkının haklarına olan sarsılmaz desteğine yüksek bir takdirle yaklaştıklarını" ifade etti.

Ne olmuştu?

Rize'de Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması etkinliğinde (27.07.2024) "Bazı siyasi partiler diyorlar ki 'Hükümet Filistin Başkanını Türkiye'ye davet etsin ve Parlamentoda konuştursun.' Size davet etmediğimizi kim söylüyor?" ifadelerini kullanan Erdoğan "Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas, kusura bakmasın önce bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Davet ettik gelmedi. Bekliyoruz bakalım gelebilecek mi?" demişti.