Vatikan, Papa Francis'in tabut içindeki görselini paylaştı

Vatikan, Papa Francis'in cenaze törenini görüşmek ve halefini seçmek için yapılacak toplantıyı planlamak üzere kardinallerin katılımıyla tabut içindeki ilk görüntüleri yayınladı.

Papa Franciscus'un felç ve geri döndürülemez kalp yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetmesi sonrası kökeni yüzyıllar öncesine dayanan ritüeller başlamış oldu.

Görsellerde Kardinal Camerlengo Kevin Joseph Farrell, Tören Yöneticisi Başpiskopos Diego Giovanni Ravelli ve Tören Yöneticisi Lubomir Welnitz ile birlikte, 21 Nisan 2025 Pazartesi günü Vatikan'daki özel şapelinde son ayinlerin bir parçası olarak Papa Francis'in bedenine kutsal su serpme törenini gerçekleştirdiği görülüyor.