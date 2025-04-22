Venezuela'da, Papa Franciscus'un vefatı nedeniyle üç günlük yas ilan edildi

Venezuela, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un ölümü dolayısıyla üç günlük ulusal yas ilan etti.

Devlet televizyonunda yer alan habere göre Papa Franciscus'un vefatının ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından imzalanan 5121 sayılı Devlet Başkanlığı Kararnamesi ile yas süresi resmen yürürlüğe girdi.

Bu süre boyunca tüm kamu kurumları ile sivil ve askeri binalarda bayraklar yarıya indirilecek. Ayrıca ülkede halka açık şenlik ve kutlamalar yapılmayacak.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, yaptığı açıklamada, "Papa Franciscus, ülkemizde barış ve birlik için çaba göstermiştir. Halkımız, onun öğretilerine her zaman minnetle bağlı kalacaktır" ifadesini kullandı.

İspanya’da da üç günlük yas ilan edilirken, Arjantin ve Brezilya Franciscus’un vefatı nedeniyle yedi günlük ulusal yas kararı almıştı.