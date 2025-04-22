  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Venezuela'da, Papa Franciscus'un vefatı nedeniyle üç günlük yas ilan edildi
Takip Et

Venezuela'da, Papa Franciscus'un vefatı nedeniyle üç günlük yas ilan edildi

İspanya'nın ardından Venezuela'da da Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus’un vefatı nedeniyle üç günlük ulusal yas ilan edildi. Arjantin ve Brezilya da Franciscus'un vefatı nedeniyle yedi günlük ulusal yas ilan etmişti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Venezuela'da, Papa Franciscus'un vefatı nedeniyle üç günlük yas ilan edildi
Takip Et

Venezuela, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un ölümü dolayısıyla üç günlük ulusal yas ilan etti.

Devlet televizyonunda yer alan habere göre Papa Franciscus'un vefatının ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından imzalanan 5121 sayılı Devlet Başkanlığı Kararnamesi ile yas süresi resmen yürürlüğe girdi.

Bu süre boyunca tüm kamu kurumları ile sivil ve askeri binalarda bayraklar yarıya indirilecek. Ayrıca ülkede halka açık şenlik ve kutlamalar yapılmayacak.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, yaptığı açıklamada, "Papa Franciscus, ülkemizde barış ve birlik için çaba göstermiştir. Halkımız, onun öğretilerine her zaman minnetle bağlı kalacaktır" ifadesini kullandı.

İspanya’da da üç günlük yas ilan edilirken, Arjantin ve Brezilya Franciscus’un vefatı nedeniyle yedi günlük ulusal yas kararı almıştı.

Trump, Papa'nın cenaze törenine katılacakTrump, Papa'nın cenaze törenine katılacakDünya
Vatikan'da Papa'nın odaları mühürlendi! Makamın 'boş' olduğu ilan edildiVatikan'da Papa'nın odaları mühürlendi! Makamın 'boş' olduğu ilan edildiDünya
Papa Franciscus'un ölüm nedeni ve vasiyeti açıklandıPapa Franciscus'un ölüm nedeni ve vasiyeti açıklandıDünya
İspanya, Papa Francis'in ölümünden dolayı üç günlük yas ilan ettiİspanya, Papa Francis'in ölümünden dolayı üç günlük yas ilan ettiDünya
Papa Francis hayatını kaybetti: Şimdi süreç nasıl işleyecek?Papa Francis hayatını kaybetti: Şimdi süreç nasıl işleyecek?Dünya
Dünya
ABD'de iki uluslararası öğrencinin vizelerinin iptali durduruldu
ABD'de iki uluslararası öğrencinin vizelerinin iptali durduruldu
Vatikan, Papa Francis'in tabut içindeki görselini paylaştı
Vatikan, Papa Francis'in tabut içindeki görselini paylaştı
The Washington Post: DOGE'de milyonlarca göçmenin hassas verisine erişimine izin verildi
The Washington Post: DOGE'de milyonlarca göçmenin hassas verisine erişimine izin verildi
Trump'ın gümrük vergisi savaşları: İşbirliği değil güç mücadelesi
İşbirliği değil güç mücadelesi
Vatikan'da Papa'nın odaları mühürlendi! Makamın 'boş' olduğu ilan edildi
Vatikan'da Papa'nın odası mühürlendi! Kardinaller ilk toplantısını yapacak
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor! Gece düzenlenen saldırılarda en az 14 kişi yaşamını yitirdi
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor! Gece düzenlenen saldırılarda en az 14 kişi yaşamını yitirdi