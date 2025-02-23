Vatikan: Papa'nın sağlık durumu kritik ancak...

Vatikan, ay başında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 14 Şubat'tan bu yana Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi gören ve burada polimikrobik enfeksiyon ve çift taraflı zatürre teşhisi konan 88 yaşındaki Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'in sağlık durumuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Papa'nın durumu kritik ancak dün akşamdan beri solunumla ilgili başka bir kriz yaşamadı." ifadesi kullanıldı.

Papa'ya iki ünite kan transfüzyonu uygulandığı ve bu işlemin hemoglobin seviyesinin yükselmesine olumlu katkı sağladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trombositopeni (düşük trombosit seviyesi) stabil kalmıştır ancak bazı kan testleri, şu an kontrol altında olan hafif bir böbrek yetmezliği başlangıcını göstermektedir. Burundan yüksek akımlı oksijen takviyesi almaktadır. Papa, hala bilinçli ve çevresiyle iyi bir şekilde iletişim kurabilmektedir. Klinik tablonun karmaşıklığı ve ilaç tedavilerinin etkisini göstermesi için gerekli bekleme süresi nedeniyle, hastalığın seyri konusunda temkinli olunmaya devam edilmektedir."

Açıklamada, Papa'nın, sabah saatlerinde hastanenin 10. katında kendisi için hazırlanan dairesinde, hastane sürecinde bakımını üstlenen kişilerle birlikte ayine katıldığı ifade edildi.

Vatikan sabah yaptığı açıklamada da Papa'nın geceyi sakin geçirdiğini kaydetmişti.

Papa, hastaneden dışarıya mesaj gönderdi

Hastanede tedavi altında olduğu için bugünkü pazar duasını icra edemeyen bunun yerine yazılı bir mesaj gönderen Papa Franciscus, "Gemelli Polikliniği'ndeki tedavime güvenle devam ediyorum. Gerekli tedaviler yapılıyor, dinlenmek de tedavinin bir parçasıdır. Bana gösterdikleri özen için bu hastanenin doktorlarına ve sağlık çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Papa mesajında Ukrayna Savaşı'nın yıl dönümüne de değinerek, "Yarın, Ukrayna'ya karşı başlatılan geniş çaplı savaşın üçüncü yıl dönümü olacak: Tüm insanlık için acı verici ve utanç verici bir yıl dönümü." ifadelerine yer verdi.

Diğer taraftan, Papa'nın sağlık durumunun dün ağırlaşması sebebiyle Roma'daki kiliseler başta olmak üzere İtalya genelindeki pek çok kilisede Papa Franciscus için dualar edildiği bildirildi.

Son yıllarda sağlık sorunları arttı

2013'ten bu yana Katoliklerin ruhani lideri olan Papa Franciscus, ilk kez 2021'de Gemelli Hastanesi'ne yatmış ve kalın bağırsak ameliyatı geçirmişti.

Papa, son olarak 2023'te biri nefes darlığı şikayeti, biri de karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu olmak üzere iki kez Gemelli Hastanesi'nde tedavi görmüştü.

Katoliklerin ruhani lideri, diz ağrıları sebebiyle son yıllarda tekerlekli sandalye kullanıyordu.

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'ta halka açık iki etkinlikte, bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini ifade ederek, konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

14 Şubat'ta hastaneye kaldırılan, daha sonra solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilen Papa'nın sağlık durumuna ilişkin 18 Şubat'ta Vatikan'dan yapılan açıklamada, Papa Franciscus'ta zatürre geliştiği ve klinik durumunun karmaşık bir tablo çizmeyi sürdürdüğü belirtilmişti.

Vatikan'ın 19 Şubat'taki açıklamasında, Papa'nın oksijen desteği almadığı ve kendi kendine nefes alabildiği, dünkü açıklamasında "hafif iyileşme" gösterdiği kaydedilmişti.

Papa'nın doktorları Profesör Sergio Alfieri ve Luigi Carbone, 21 Şubat'taki açıklamalarında, "Papa, tamamen tehlikeyi atlatmış değil ama şu an için hayati tehlikesi yok, bugün şapele gidip dua etti." ifadelerini kullanmıştı.

Vatikan, 22 Şubat'ta Papa'nın astım krizi geçirdiğini belirterek durumunun "kritik olduğunu" açıklamıştı.