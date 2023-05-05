Wagner savaşçıları kimlerdir? Cesetlerin başında mühimmat istedi!

Paralı Wagner savaşçıları, isimlerini Donbas bölgesinde Kiev karşıtı isyan sırasında yaşanan çatışmalarda duyurmaya başladı. Wagner savaşçıları, Moskova yanlılarıyla çatışmalara dahil oldu.

Reuters'a konuşan kaynaklar, gruba bağlı savaşçıların Ukrayna ve Suriye'de Kremlin adına gizli operasyonlar düzenlediğini öne sürmüştü. Wagner savaşçılarının Rus Özel Kuvvetleri Spetsnaz birliklerinin yakınında eğitim aldıkları iddia edilmişti.

Ukrayna Rusya savaşında bugün Rus güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin öldürülen askerlerin başında çektiği video dünya gündemine bomba gibi düştü.

Wagner'in lideri öldürülen paralı askerlerin görüntülerini paylaşıp, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’dan mühimmat istedi.

Dünyada "Kremlin'in aşçısı" olarak da tanınan Prigojin, kendisine ait "Konkord" adlı şirketin sosyal medya hesabı üzerinden Ukrayna’daki savaşta yaşadıkları mühimmat sorunuyla ilgili video yayımladı.

Yerde yatan onlarca Wagner savaşçılarının cesetleri başında küfürler savuran Prigojin, adamlarının mühimmat yetersizliğinden öldürüldüğünü iddia etti. Prigojin, mühimmat vermeyenlerin “cehennemde yanacaklarını” söyledi.

Prigojin, sinirli şekilde yaptığı konuşmada, “Bizim yüzde 70 oranında mühimmatımız yetmiyor. Şoygu! Gerasimov! Nerede mühimmatlar? Bakın bunlara (yerdeki cesetleri göstererek)!” dedi.

Kendilerine mühimmat vermeyenlerin zengin kulüplerinde oturduklarını, keyiflerine göre savaşçılarının kaderlerini belirlediklerini öne süren Prigojin, depolarda var olan mühimmatın Wagner’e gerektiği kadar verilmesi halinde kayıplarının 5 kat daha az olacağını savundu. Prigojin, “(Savaşçılar) buraya gönüllü geldiler ve ölüyorlar.” ifadesini kullandı.

Şubat ayından bu yana Prigojin, "kendilerine artık mühimmat temin edilmediğini" ileri sürerek, Rusya Savunma Bakanlığından destek istiyordu.

Prigojin, Rus ordusundan gereken mühimmatın kendilerine verilmemesi halinde Ukrayna askerleri ile çatıştıkları Bahmut’tan savaşçıların bir bölümünü çekeceklerini söylemişti.