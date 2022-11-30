Wulff: “Sınırı olmadığı halde bu kadar yakın iki ülke yok”

Hüsniye GÜNGÖR / İSTANBUL

Wulf, “Türkiye ve Almanya gibi sınıra sahip olmayıp, bu kadar yakın olan iki ülke daha yok” ifadesini kullandı. 2010-2012 yıllarında Almanya’nın en genç cumhurbaşkanı olarak görev yapan Wulff , İstanbul Politikalar Merkezi- Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ev sahipliğinde Karaköy Minerva Han’da gerçekleştirilen paneldeki konuşmasında Alman Entegrasyon Vakfı’nın yönetim kurulunda yer aldığını söyledi. Vakıfta yaptıkları bir etkinlikten söz eden Wulff , “Arada kalma hali konulu bir konuşmada mevcut kuşağın kendini nasıl arada hissettiğini dinledik. Aslında bu çok geniş bir yelpaze ve bir avantaj. Her iki kültürün en iyi yanlarını bir bedende toplayabiliyorsunuz. Bu hem Alman hem Türk toplumuna çok büyük fayda sağlıyor” dedi.

‘Uğur Şahin, Mainz’in tüm borcunu kapattı’

Wulff , Biontech’in kurucu ortağı Uğur Şahin’in, aşı faaliyetleri sonucunda bir yıl içinde ödediği 1 milyon Euro vergi ile şirketin yer aldığı Almanya’nın Mainz şehrinin bütün borçlarını kapattığını belirtti. Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in ilk hikaye olarak yer aldığı Özcan Mutlu’nun kitabının Doğu Anadolu’dan Almanya’ya göç etmiş kişiler ile çocukları arasında çok büyük fark olduğunu vurguladığına dikkat çeken Wulff şöyle konuştu “İş gücü göçü hala etrafl ıca incelenmedi, hala araştırılacak çok konu var. Özcan Mutlu’nun referans niteliğindeki bu kitabı bu konuyu çok iyi anlatıyor. Dünyada Türkiye ve Almanya gibi sınıra sahip olmayıp bu kadar yakın olan iki ülke daha yok. Asıl yakın temas da 61 yıl önce imzalanan bu iş gücü antlaşması sonucunda Almanya’ya göç eden kişiler sayesinde oldu. Bu kişilerin çocukları, torunları, torunlarının çocukları şu anda bakanlık, müsteşarlık, bilim insanı, medya gibi Alman toplumunun farklı seviyelerinde görevlerini icra ediyorlar.”

2018/19 Mercator–İPM Kıdemli Araştırmacısı Özcan Mutlu ve İPM Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın- Düzgit’in de katıldığı panelin moderatörlüğünü gerçekleştiren Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İPM Direktörü Prof. Dr. Fuat Keyman, merkezin akademik alanda çalışmalarla Türkiye-Almanya arasında köprü olmak istediğini vurguladı.

‘Fatih Akın, Berlin Film Festivali’nde ödül aldıktan sonra Alman oldu’

‘Almanya Nasıl Vatan Oldu’ kitabının yazarı Özcan Mutlu, kitaptaki 27 hikayeden biri olan yönetmen Fatih Akın’la ilgili olarak “Akın, Berlin Film Festivali’nde ödül aldıktan sonra Almanya’da büyüyen bir Türk değildi artık. Bu hikayelerde aşçılardan televizyon spikerlerine, sporculardan bilim insanlarına farklı isimler yer alıyor. Buradaki hikayelerin çoğunda ailenin Alman komşusu, çocuğun elinden tutup, liseye gönderilmesi gerektiğini söyleyip, çocukların hayatında hayati bir dönüm noktasını oluşturmuşlardır. Bu başarılar Almanlardan destek gelmezse olmazdı” dedi.