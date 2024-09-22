X, Brezilya'da geri adım attı

Elon Musk'a ait sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), Brezilya Yüksek Mahkemesi ile yaşadığı çatışmadan geri adım atıyor gibi görünüyor.

CNBC-e'nin aktardığı New York Times haberine göre, şirketin avukatları, X'in mahkemenin emirlerine uyduğunu belirttiği yeni bir mahkeme dosyası olduğunu söyledi. Bu dosyada belirlenen hesapları engelleme, cezaları ödeme ve ülkede yeni bir resmi temsilci atama gibi hususlar yer alıyor.

Yüksek Mahkeme X'e uygun belgeleri sunmadığını bildirmişti ve bunu yapması için beş gün süre vermişti.

Tartışma, Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes tarafından yapılan seçim yanlış bilgilendirmesi soruşturmasıyla başladı. Moraes, şirketin belirli hesapları engellemesini talep etti ve X, bir noktada uyacaklarını söylese de Brezilya'daki operasyonlarını kapattı.

Moraes daha sonra hizmeti yasakladı ve kullanıcıları, yasakla başa çıkmaya çalışırlarsa ceza kesmekle tehdit etti. X, bu hafta başında Brezilya'da yeniden çalışmaya başladı. Ancak Cloudflare CEO'su Matthew Prince, şirketin Cloudflare altyapısına geçişinin zamanlamasının sadece bir "tesadüf" olduğunu söyledi.

X, Brezilya'ya geri döneceğini söylemişti

Yasak süresince Brezilyalı kullanıcılar sosyal medya alternatifleri arayışına girdi ve bu da Bluesky ve Tumblr'da dramatik bir büyümeye yol açtı.

X daha önce Brezilya halkı için çok yakında geri dönmek amacıyla Brezilya hükümeti ile işbirliği çabalarına devam edeceğini açıklamıştı.