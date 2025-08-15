  1. Ekonomim
  Yarış sırasında fenalaşan İtalyan sporcu 4 gün sonra hayatını kaybetti
Yarış sırasında fenalaşan İtalyan sporcu 4 gün sonra hayatını kaybetti

İtalyan atlet Mattia Debertolis, Çin'de düzenlenen Dünya Oyunları sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldıktan 4 gün sonra yaşamını yitirdi.

Yarış sırasında fenalaşan İtalyan sporcu 4 gün sonra hayatını kaybetti
Çin'in Chengdu kentinde devam eden 2025 Dünya Oyunları'nda yarış esnasında fenalaşan İtalyan oryantiring sporcusu Mattia Debertolis hayatını kaybetti.

Uluslararası Dünya Oyunları Birliği, 2025 Dünya Oyunları Yerel Organizasyon Komitesi ve Uluslararası Oryantiring Federasyonu yayımladıkları ortak açıklamada derin üzüntülerini dile getirdi.

Açıklamada 8 Ağustos Cuma sabahı erkekler orta mesafe oryantiring yarışması sırasında baygın halde bulunan Debertolis'e olay yerinde acil tıbbi müdahale yapıldığı belirtildi. Çin'in önde gelen sağlık kuruluşlarından birinde yoğun bakıma alınan sporcunun, sağlık ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen salı günü hayatını kaybettiği ifade edildi.

"Ailesine her şekilde destek olmayı sürdüreceğiz"

Açıklamada, "Dünya Oyunları Ailesi, yerel organizasyon komitesi ve Uluslararası Oryantiring Federasyonu olarak bu trajediden derin üzüntü duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Sporcunun ailesi, arkadaşları ve tüm oryantiring camiasına en içten taziyelerimizi sunuyoruz ve olaydan etkilenen herkesin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "Uluslararası Dünya Oyunları Birliği, yerel organizasyon komitesi ve Uluslararası Oryantiring Federasyonu olarak Mattia Debertolis'in ailesine ve oryantiring camiasına mümkün olan her şekilde destek olmayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Oryantiring, harita ve pusula yardımıyla farklı arazi koşullarında yol bulmayı gerektiren zorlu bir spor dalı olarak kabul ediliyor.

