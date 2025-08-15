Zirai don, depo ve nakliye maliyetleri... Elmanın kilosu 3 haneleri buldu

  1. Ekonomim
Zirai donun yanı sıra; depo, kira, nakliye gibi diğer maliyetler derken, elmanın kilo fiyatı üç haneli rakamları buldu. Elmanın tanesi ise çeşidine göre 20 ila 35 lira arasında değişiyor.

Peş peşe yaşanan zirai dondan dolayı pek çok meyveda üretim azaldı.
Bu da fiyatların artması anlamına geliyor.

Bu artıştan payını elma da aldı. Pazar tezgahında kilogramı 200 lirayı bulan elmanın adedi 30 ila 35 lira arasında...

Marketlerde ise elmanın kilosu 115 lira, adet fiyatı ise 20 ila 25 lira arasında yer alıyor. Star'dan Esra Şenli'nin haberine göre, elmadaki fiyat artışının tek nedeni zirai don değil.

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, uzun süre depolarda tutulan elmanın hayli masraflı olduğunu söyledi.

Ürünün kasalanması ve büyükşehirlere nakliyesinin de ayrı bir maliyet olduğuna işaret eden Yavşan, "En az 20-25 lira masrafı var. Önümüzdeki dönem elma fiyatı tüketici için biraz yüksek olacak" dedi.

