Fenerbahçe teklifini geri çekti: Kerem Aktürkoğlu transferi çıkmaza mı girdi?

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu için teklifini 17,5 milyon Euro’ya düşürdüğü ileri sürüldü.

Diario de Transferencias'ın haberine göre daha önce Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica ile 22.5 milyon Euro bonservis bedeli ve 2.5 milyon Euro bonuslarda anlaşan Fenerbahçe, bugün teklifini geri çekti.

Haberde, Fenerbahçe'nin Benfica'ya yeni bir teklif yaptığı belirtildi.

Buna göre Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi için 17.5 milyon Euro teklif etti. Haberde transfer görüşmelerinin durduğu ifade edildi.

A Bola'nın haberine göre ise Benfica, Kerem Aktürkoğlu için 25 milyon Euro seviyesinin altına inmeyi düşünmüyor. Şimdi Fenerbahçe'nin bir sonraki adımını bekliyorlar. 

