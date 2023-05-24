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Yellen yeniden uyardı: Borç limiti yükseltilmeli

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yeniden borç limitinin yükseltilmesi gerektiği belirterek temerrütten kaçınmak için bir anlaşmanın mümkün olduğuna inandığını söyledi.

Haber Merkezi
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Wall Street Journal tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Yellen, Kongre'nin borç tavanını yükseltmek için harekete geçmemesi halinde Hazine ve ABD Başkanı Joe Biden'ın zorlu seçimlerle karşı karşıya kalacağını belirtti.

Kaynakların tam olarak ne zaman tükeneceğini bilmediğini belirten Yellen, temerrütten kaçınmak için bir anlaşmanın mümkün olduğuna inandığını söyledi.

Yellen, Başkan Biden'in bütçe açığında 1 trilyon dolar azalma sağlayacak değişiklikler teklif ettiğini anımsatarak, anlaşmaya varılamaması durumunda hükümetin ödeyemeyeceği bazı yükümlülüklerin olacağını kaydetti.

Ödeme önceliklendirmesinin hükümet için operasyonel olarak mümkün olmadığını dile getiren Yellen, "Borç tavanını yükseltmek zorundayız." diye konuştu.

Yellen, mali piyasalarda borç tavanı konusunda bir miktar stres olduğunu ve vadesi haziran ayı ortasına kadar olan bazı Hazine bonolarının daha yüksek faiz oranlarında işlem gördüğünden bahsetti.

Borcun temerrüde düşme tarihi olarak haziran uyarısını yineleyen Yellen, ABD Kongresini hükümet maliyesi hakkında kısa süre içinde güncelleyeceğini söyledi.

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