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Yemen'deki İran destekli Husiler: İsrail'le uzun bir savaşa hazırız

Yemen’deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, İsrail saldırganlığının Husilerin Filistinlileri desteklemeye yönelik tutumunu değiştirmeyeceğini belirterek, “İsrail ile uzun bir savaşa hazırız” dedi.

İHA
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Yemen'deki İran destekli Husiler: İsrail'le uzun bir savaşa hazırız
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Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İsrail’in Orta Doğu’da sürdürdüğü katliamlara dikkat çeken el-Husi, "İsrail saldırganlığının Husilerin Filistinlileri desteklemeye yönelik tutumunu değiştirmeyeceğini” söyledi. İsrail ile “açık bir çatışma içinde olduklarını” vurgulayan el-Husi, “İsrail ile uzun bir savaşa hazırız” ifadelerini kullandı.

“Siyonistlerin son hedefi Kudüs, Mekke ve Medine”

Siyonistlerin Suriye’de doğan güvenlik açığından yararlanma ve "Büyük İsrail Projesi” kapsamında Fırat Nehri’ne ulaşma planlarına da karşı olduklarını vurgulayan el-Husi, “Siyonistlerin son hedefinin Kudüs, Mekke ve Medine’yi kontrol etmek olduğu” uyarısında bulundu.

“Gazze’ye yönelik saldırılar durana dek mücadele edeceğiz”

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sare de İsrail’e yönelik Husi saldırılarının "Filistin halkına yönelik zulme ve Gazze halkına yönelik katliamlara yanıt olarak” gerçekleştirildiğini vurguladı. “Daha önceki açıklamalarımızda da belirttiğimiz üzere, Allah yolunda cihat, Gazze’deki mücahitlere destek ve Yemen’i savunmak için İsrail ile uzun bir savaşa hazırız” diyen Sare, “Gazze’ye yönelik saldırılar durana ve kuşatma kaldırılana kadar mücadele edeceklerini” söyledi.

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