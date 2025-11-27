Yüksek performanslı yeni enerji depolama teknolojisi İtalya'da görücüye çıktı

Sungrow Avrupa Ticari ve Endüstriyel Enerji Depolama Sistemleri (C&I ESS) Zirvesi, 200'ün üzerinde şirket yöneticisi, sektör temsilcisi, iş ortağı ve medya mensubunu bir araya getirdi.

Etkinlikte, Avrupa'da esnek, maliyet etkin ve düşük karbonlu enerji çözümlerine yönelik artan talep ele alınırken, panel oturumlarında farklı Avrupa ülkelerindeki gelişmeler ve ihtiyaçlar ile bölgenin öne çıkan büyüme fırsatları değerlendirildi.

Dünya genelinde 1000'in, Avrupa'da ise 200'ün üzerinde ticari ve endüstriyel enerji depolama projesini hayata geçiren Sungrow şirketinin konferansta tanıtılan PowerKeeper serisi, "sıfır kayıp ve sıfır kesinti" prensibini esas alan "ACE 007" ve "ACE Profit" vizyonu doğrultusunda geliştirildi. Yüksek performans, kesintisiz çalışma ve maksimum verimlilik özelliklerini bir araya getiren seri, şirketin işletmelere yönelik çözüm yaklaşımının yeni temsilcisi olarak öne çıktı.

Depolama sisteminin teknik özellikleri

Farklı ölçek ve yapılardaki işletmelere hitap eden PowerKeeper, 12,5 kilovatsaatlik modüler tasarımıyla esnek enerji depolama çözümü sunuyor. Sistem, tek hibrit inverter ile 50 ila 1000 kilovatsaat kapasiteyi 2 ila 8 saat süre aralığında destekleyebilirken, birden fazla inverter bağlantısıyla kapasitenin artırılmasına imkan tanıyor.

Küçük işletmelerden büyük fabrikalara kadar geniş kullanım alanı sunan PowerKeeper, ihtiyaca göre kapasite kurulmasına olanak sağlayarak ilk yatırım maliyetlerini düşürüyor. Şebekeden bağımsız moda 10 milisaniyede geçiş yapabilen sistem, kesintisiz enerji sağlarken, dahili otomatik transfer anahtarı ile 250 kilovata kadar yükü destekliyor. Bu kapasite, yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik bir süpermarketin enerji ihtiyacını karşılayabilirken, ek kabin gereksinimini ortadan kaldırarak alan ve maliyet tasarrufu sağlıyor.

Kolay ve hızlı kurulum imkanı sunan PowerKeeper, 12,5 kilovatsaatlik tek modül veya 50 kilovatsaat kapasiteli ön montajlı batarya ünitesi seçenekleriyle sunuluyor. IP66 sertifikasına sahip sistem, eksi 20 ila artı 50 derece çalışma aralığı ve Tip I + II yıldırım direnciyle uzun vadeli güvenilirlik sağlıyor. 50 santimetreye kadar su baskınlarına dayanıklı olan sistem, farklı iklim koşullarında istikrarlı performans sunuyor.

PowerKeeper, güneş enerjisi sistemleriyle birlikte kullanım, enerji depolama ve elektrikli araç şarjı uygulamaları, küçük ölçekli yerel şebekeler ve yedek güç çözümleri ile bağımsız ticari ve endüstriyel enerji depolama sistemleri dahil pek çok senaryoya kolayca uyum sağlayabiliyor.

Öz tüketim, arbitraj, hızlı frekans tepkisi ve talep kontrolü gibi farklı gelir modellerini destekleyen sistem, gerçek zamanlı elektrik fiyatları ile üretim ve tüketim tahminlerini dikkate alarak yapay zeka destekli modlarla karlılığı otomatik olarak optimize ediyor.