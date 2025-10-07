Yunan Milletvekili Anagnostopulu: Küresel Sumud Filosu aktivistlerine minnettarız

Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak isterken İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistlerden 161'i, Eleftherios Venizelos Havalimanı'na ulaştı.

Filistin destekçileri ile Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin yakınları, aktivistlerin uçaktan inişini heyecanla ve ellerinde çiçeklerle karşıladı.

Atina'daki havalimanında yaklaşık 4 saat süren bekleyiş sırasında, katılımcılar "Filistin'e Özgürlük" sloganları attı ve Filistin bayraklarıyla destek verdi.

Bekleyiş sırasında AA'ya konuşan Yunanistan Parlamentosu'ndaki Yeni Sol Partisi Milletvekili Sia Anagnostopulu, Küresel Sumud Filosu'nun, Filistin halkının özgürlüğü için verdiği mücadeleyi şu sözlerle yorumladı:

"Bugün büyük bir gün. Dünyanın farklı yerlerinden (Gazze'ye) giden, prensiplerine, ideallerine, dayanışmaya, yoldaşlığa bağlılığını gösteren, bunca yıldır acı çeken Filistin halkıyla dayanışma gösteren, aralarında 27 Yunanın da bulunduğu (yaklaşık) 500 insana karşı kendimizi minnettar hissediyoruz. Minnettarız ve onları büyük bir sevinçle karşılıyoruz."

Filo üyelerinin güvenlik ve sağlık durumları konusunda süreç boyunca endişe duyduklarını ifade eden Anagnostopulu, "Anlatılması güç bir deneyim yaşadık; İsrail Milli Güvenlik Bakanı hakaret etti, onları terörist olarak nitelendirdi. Tüm bunlara rağmen dayanıp geri döndükleri için minnettarız ve mutluyuz." dedi.

Anagnostopulu, "Filistin halkı, hakkı olanı alana, kendi devletine sahip olana kadar, onların yanında olacağız." diye konuştu.

Aktivistleri karşılayanlardan Haris Ladropulos ise kendisinin de Filistin'i ve Küresel Sumud Filosu'nu aktif olarak destekleyen bir grubun üyesi olduğunu belirterek, "Küresel Sumud Filosu büyük bir çaba sarf etti. İsrail'in Gazze ve Filistin'e uyguladığı ablukayı gerçek anlamda kırmaya çalıştılar. Biz, Filistin halkının yanındayız ve Filistin direnişi kazanana kadar bu mücadeleyi her şekilde güçlendirmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

"Mücadelemizi sürdüreceğiz"

Ladropulos, İsrail ile işbirliğini sürdüren Yunanistan ve Avrupa Birliği'nin (AB) sorumluluklarının büyük olduğunu vurgulayarak, "Halkların gücüne inanıyoruz ve Küresel Sumud Filosu bunu açıkça gösterdi. Mücadele eden halkların ve emekçilerin çabalarıyla sonuç alınabilir. Filo önemli bir adım attı ve biz de mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

"Sumud Filosu'ndaki aktivistlerle gurur duyuyoruz"

Havalimanında Filistin'e destek verenlerden Markos Klonizakis, Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerle gurur duyduklarını belirterek, "Hem Yunanistan'a hem de tüm dünyaya büyük bir insanlık örneği gösterdiler. Tüm dünya şunu anlamalı: Ya Filistin'le birliktesin, ya barbarlıkla." sözlerini sarf etti.

Klonizakis, direnişin zaferinin ve bu yoldaki dayanışmanın tüm insanların hayatı için olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını vurguladı.

Bugün, Küresel Sumud Filosu katılımcısı 27 Yunan vatandaşı da dahil olmak üzere toplam 161 aktivist, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının koordinasyonunda düzenlenen özel uçuşla Atina'ya döndü.