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Yunanistan'dan silahlı kuvvetler hamlesi: 'Aktif Gönüllü Yedek' planını devreye alıyor

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ordu için yeni planı duyurdu. Yunanistan, silahlı kuvvetleri için "aktif gönüllü yedek" sistemini uygulamaya koyacak.

Haber Merkezi
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Yunanistan'dan silahlı kuvvetler hamlesi: 'Aktif Gönüllü Yedek' planını devreye alıyor
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Yunanistan'ın, silahlı kuvvetleri için yeni bir "aktif gönüllü yedek" sistemi oluşturacağı bildirildi.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, yaptığı açıklamada, yedek askerlik uygulamasının savunma sisteminde önemli bir yeri olduğunu belirtti.

Yunanistan askeri sistemde reforma gidiyor

Dendias, "Bugün nitelik açısından iyileştirilmiş bir yedeklik sistemine ve yurttaş ordusunun ulusal savunma programımıza entegre edilmesine ihtiyacımız var. Güvenliğimiz ve ulusal bekamız bunu gerektirir." ifadelerini kullandı.

'Aktif Gönüllü Yedek' planını devrede

Operasyonel ve gerçekçi bir eğitimi temel alan dinamik bir modele ihtiyaç duyulduğunu anlatan Dendias, zorunlu askerlik görevini tamamlayanların ilgili birimlere başvurması esasına dayalı gönüllü yedek askerlik sistemi oluşturulacağını kaydetti.

Savunma kapasitesini artırıyor

Dendias, bu yeni oluşum için son 10 yılda askerlik yapmışlara çağrı yapılacağını ifade ederek, amacın, 2030 hedefleri kapsamında silahlı kuvvetlerdeki acil ihtiyaçları karşılamak üzere farklı bir eğitimden geçmiş 150 bin aktif gönüllü yedek askerden oluşan yeni bir güç meydana getirmek olduğunu aktardı.

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