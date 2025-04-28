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Resmi Gazete'de yayımlandı: Orman Genel Müdürlüğü 105 personel alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 30 İHA pilotu ve 75 İHA teknik personeli olmak üzere toplam 105 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 5-19 Mayıs tarihlerinde e-Devlet üzerinden yapılacak, adaylar KPSS puanı ve psikomotor testi sonuçlarına göre değerlendirilecek.

Haber Merkezi
AA
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Orman Genel Müdürlüğü 105 personel alacak
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Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 30 İHA pilotu ve 75 İHA teknik personeli olmak üzere 105 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Genel Müdürlüğün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre genel müdürlüğe bağlı 7 şeflikte görev yapmak üzere psikomotor uygulama sınavıyla sözleşmeli personel pozisyonunda 30 İHA pilotu ve 75 İHA teknik personeli alınacak.

Adaylar, 5-19 Mayıs tarihlerinde e-Devlet uygulamasında Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Başvuru işlemleri 19 Mayıs saat 23:59'da sona erecek. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Adaylar, 2024 yılı KPSSP3/KPSSP93 puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre psikomotor testine girmeye hak kazanacak. Asil olarak başarılı kabul edilen adaylar, tercihleri ve psikomotor testi puanları doğrultusunda yerleştirilecek.

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