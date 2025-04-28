Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek: “Lojistik merkeziyle kentin ihracatını artıracağız"

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Manisa, hem sanayi hem tarım hem de turizm kenti olarak geçtiğimiz yıl 5.3 milyar dollar, 2025’in ilk üç ayında ise 1.2 milyar dolar ihracata imza attı. Manisa’nin ihracat potansiyelinin mevcuttan daha yüksek olduğunu dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, bu potansiyelin kullanılabilmesi için Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak lojistik merkezi kurmak üzere adım attıklarını söyledi.

Lojistik merkezini Akhisar tarafında kurmak istediklerini dile getiren Zeyrek, “Alsancak Limanı doldu, diğer limanlara ulaşım sağlayabilirsek yeni sanayi alanları oluşacak. TCDD ortaklığında bir şirket kurmayı planlıyoruz. Alanı belirledik, Yaşar Üniversitesi ile protokol yaptık. Bu lojistik merkez Manisa’nın geleceği olacak. Serbest bölgedeki alan yetersiz kalacak. Sanayi merkezlerini ilçelere taşıyarak ihracatı artırmak istiyorum. Kamulaştırma alanı belirlendi, TCDD ile sözlü protokol sağlandı. Plan proje aşamasındayız. Manisa bir bu kadar daha büyüyecek" dedi.

“Şehirler OSB’lerle bütünleşmeli”

Manisa OSB’nin Avrupa'nın en iyi yatırım yapılabilecek OSB’si seçildiğini hatırlatan Başkan Zeyrek, bölgede çok nitelikli firmalar bulunduğunu ancak bu firmaların “cumhuriyetlerini ilan etmiş gibi” davrandığını söyledi. Zeyrek, "Oradaki işçi yükünü şehirde yerel yönetimler çekiyor. Sermaye parasını kazanıyor, başka şehirde harcıyor. İşçi sınıfının yükü Manisa’da kalıyor. Buna dur demezsek şehir işçi şehrine dönüşüyor. Bunu istemiyorum. OSB’lerle ilişkileri artırıp, onların şehre hizmet etmesini, yatırım yapmasını sağlamaya çalışıyorum. Manisa’ya kültür merkezi, buz pateni, stad gibi sosyal alanlar yapılabilir. Bunun için her seferinde gerekli girişimlerde bulunuyorum. OSB’lerin kuruluşunda ticaret odasının, valiliğin, belediyenin teslimiyetiyle başlayan süreçte, kendi yönetimlerini kurduktan sonra da kamu tarafının söz sahibi olmaya devam etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

“Kurduğumuz tesisle, katma değerli üretim yapılacak”

Manisa’da nüfusun yüzde 15’inin çiftçi olduğunu ancak çiftçilerin bankalara en borçlu olduğu ilin Manisa olduğunu söyleyen Zeyrek, “Bu kadar bereketli tarım arazilerinde böyle bir tablo ciddi bir tezat. Ürün katma değerli hale gelmiyor. Markalaşmamız gerekiyor. Çiftçilerimiz kooperatif kursun, biz de belediye olarak üretim tesisi kuralım. Ürün fabrikadan katma değerli çıksın. Şu anda antep fıstığı, ceviz gibi ürünler öne çıkmaya başladı. Selendi’de zeytin yetişiyor. Selendi’de antep fıstığı, ceviz, badem için bir tesis kuruyoruz. Üretim tesisinin ortağı kooperatifler olacak, para kazandıkça bize geri ödeyecekler. Önümüzdeki yıl bu tesis açılmış olur” dedi.

Enerji konusunda da yeşil şehir hedeflediklerini vurgulayan Zeyrek, geçen yıl düzenledikleri Yeşil Manisa Zirvesi'nin bu yıl da ikincisini yaparak geleneksel hale getireceklerini söyledi. Sanayi kenti olarak karbon salınımının çok yüksek olduğunu ancak Manisa’nın dönüşüme hazırlıklı olduğunu ve belediye olarak adımlarını hızlandırdıklarını sözlerine ekledi.

“Şehirde alışılmışın dışında heyecan var”

Manisa’da 485. kez yapılan Mesir Festivali’nin bu yıl her zamankinden daha coşkulu ve dolu dolu yaşandığını dile getiren Zeyrek, “Bu festival bizim yerel yönetim olarak ilk yaptığımız Mesir Festivali. Bugüne kadar bu kadar çok etkinliğin bir arada olduğu bir festival yapılmamıştı. Mesir Saçımı'nda 200 bin kişinin üzerinde katılım olduğunu tahmin ediyoruz. Açılış konserinde 20 binden fazla vatandaş katıldı. İzmir’den, çevre illerden otobüsler kaldırıyoruz. Şehirde alışılmışın dışında bir heyecan var” dedi.

Manisa’nın pek çok değere sahip olmasına rağmen çok az ilgi gördüğünü söyleyen Zeyrek, “İnanç turizminde büyük bir potansiyelimiz var; 7 kilisenin 3’ü Manisa’da ama Hristiyanları buraya çekemiyoruz. Tarih, kömür dağıtanları değil, kültürü gün yüzüne çıkaranları yazacak. Manisa’nın değerlerinin gün yüzüne çıkması için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.