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Yunanistan'ın başkenti Atina'da silahlı saldırı! 2 Türk öldürüldü

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın Glyfada semtinde iki Türk gündüz saatlerinde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Yunanistan’da şok etkisi yaratan saldırının mafya hesaplaşması olduğu iddia edildi. Çatışmada ayrıca bir Türk de yaralandı.

Haber Merkezi
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da silahlı saldırı! 2 Türk öldürüldü
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Yunanistan’ın başkenti Atina’nın  Lefkoşa Caddesi ile Kuzey Epir caddelerinin kesiştiği noktada Karaiskaki meydanına yakın bir yerde bulunan mağazaya siyah giyimli iki adamın girip, ateş açmaya başladı. Karşı tarafın da cevap vermesi üzerine mağazada başlayan çatışma caddeye taştı.

2 Türk öldürüldü

Sözcü'nün haberine göre çatışmada iki Türk öldürülürken, 1 Türk’ün de yaralandığı belirtildi. Çatışma sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yapılan soruşturma sonunda 2 Türk vatandaşının olayla ilgili olarak gözaltına alındığı belirtildi.

Olay yerine yakın bölgede bir silah ve siyah bir ceket bulundu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken, olayın bir Türk mafyası içerisinde uzun süredir süren hesaplaşmadan kaynaklandığı iddia edildi.

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