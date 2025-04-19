Z kuşağının harcamalarında değişen trendler ne anlatıyor?

ABD’li Piper Sandler, yaş ortalaması 16 olan 6 bin 400’ün üzerinde gençle gerçekleştirilen bir ankete imza attı. Z kuşağının harcama alışkanlıklarında dikkat çeken eğilimler oldu.

Gençlerin yıllık harcamaları, 2025 ilk çeyreğinde 2.388 dolara yükselerek bir önceki yıla göre yüzde 6, sonbahara göre yüzde 1 arttı. Özellikle güzellik ürünlerine yapılan harcamalar yüzde 10 artışla 374 dolara çıkarak rekor seviyeye ulaştı.

Gençler yönlendirici

Genç tüketicilerin bireysel alışveriş tercihlerinin yanında evdeki harcamaları da yönlendirme gücü bulunuyor. Ayrıca trendlerin şekillenmesinde ve yeni markaların yükselmesinde de gençler etkili oluyor.

Gençlerin harcamalarındaki artış dikkat çekerken, güzellik harcamalarındaki yükseliş diğer yandan da en çok harcama yapılan kategoriler arasında öne çıkıyor.

Eski markalara “nur yağdı”

Ankette dikkat çeken bir başka veri de gençlerin “görece” nostaljik markalara yönelimi oldu. 2000’li yılların başında popüler olan markalar olan Coach ve Kate Spade, American Eagle ve UGG gibi farklı alanlardaki markalar yeniden gözde oldu.

Yatırım bankasının gerçekleştirdiği ankette, son yılların en çok tercih edilen bazı giyim ve gıda markalarının artık eskisi kadar öne çıkmadığı da görüldü.

En iyi ayakkabı markası olarak halen ilk sırada yer alan Nike, 2020'den beri ilk kez yüzde 40 oranın altına geriledi.

Giyim ve güzellikte dengeler değişti

Kadın giyimde de dengeler değişti. İlk iki sırayı ise Hollister ve Brandy Melville’in aldığı sıralamada Lululemon, 2024 sonbaharında gerilediği 3. sıradaki yerini 2025 ilkbaharında da korudu.

Gençlerin en çok alışveriş yaptığı güzellik mağazaları arasında Sephora, Ulta ve Bath & Body Works ilk üç sırada yer alırken, Bath & Body Works’un, 2018’den bu yana ilk kez en popüler ilk 10 marka içinde kendine yer bulduğu görüldü.

Ankete katılan gençlerin yüzde 88’inin iPhone kullandığı görülürken, moda ve güzellik trendlerini de büyük ölçüde sosyal medya ve influencer pazarlaması belirledi.

Sosyal medyada öne çıkanlar

En çok alışveriş yapılan çevrim içi platformlar arasında Amazon, Nike ve Shein öne çıkarken, hizmet uygulamalarında yüzde 76 ile Uber araç paylaşımında, yüzde 73 ile DoorDash yemek teslimatında öne çıktı.

Sosyal medya kullanımında ise gençlerin, yüzde 87’sinin Instagram’da, yüzde 79’unun TikTok’ta ve yüzde 72’sinin de Snapchat’te aktif olduğu görüldü.

Oyun ve sanal evren platformu olan Roblox aktif kullanımda yüzde 4’da 42’ye geriledi.