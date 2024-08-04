  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Zelenski açıkladı! Ukrayna ilk F-16 jetlerini teslim aldı
Takip Et

Zelenski açıkladı! Ukrayna ilk F-16 jetlerini teslim aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin uzun zamandır beklenen F-16 jetlerinin ilk partisini teslim aldığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Zelenski açıkladı! Ukrayna ilk F-16 jetlerini teslim aldı
Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin uzun zamandır beklenen ABD yapımı F-16 savaş uçaklarının ilk partisini teslim aldığını duyurdu. Zelenski, pilotların ülke içindeki operasyonlarda F-16'ları kullanmaya başladığını belirterek, Rusya'nın işgalinin üzerinden 29 aydan fazla bir süre geçtikten sonra ABD yapımı savaş uçaklarının gelişini doğruladı.

F-16'lar Ukrayna'da

Ukraynalı lider, Rus güçlerini geri püskürtmeye yardımcı olacağını umduğu uçakları göstererek, "Sık sık 'imkansız' kelimesini duyardık... Artık bu bir gerçek. Semalarımızdaki gerçeklik. F-16'lar Ukrayna'da. Bunu gerçekleştirdik. Bu jetlerde ustalaşan ve onları ülkemiz için kullanmaya başlayan askerlerimizle gurur duyuyorum" dedi. Zelenski, "Ukrayna'da sahip olduğumuz F-16 sayısı ve eğitilmiş pilot sayısı yeterli değil" diye ekledi.

İsrail, Gazze'deki iki okulu vurdu: Çok sayıda kişi yaşamını yitirdiİsrail, Gazze'deki iki okulu vurdu: Çok sayıda kişi yaşamını yitirdiDünya

 

Hazine haftaya bir ihale düzenleyecekHazine haftaya bir ihale düzenleyecekEkonomi

 

Dünya
Suudi Arabistan’dan vatandaşlarına çağrı: Lübnan’dan ayrılın
Suudi Arabistan’dan vatandaşlarına çağrı: Lübnan’dan ayrılın
SON DAKİKA… Beyaz Saray: Uçak gemilerini Ortadoğu’ya kaydırıyoruz
SON DAKİKA… Beyaz Saray: Uçak gemilerini Ortadoğu’ya kaydırıyoruz
İsrail, Gazze'deki iki okulu vurdu: Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi
İsrail, Gazze'deki iki okulu vurdu: Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi
Netanyahu tehdit etti: Bedelini ağır bir şekilde ödeteceğiz
Netanyahu tehdit etti: Bedelini ağır bir şekilde ödeteceğiz
İsrail'in Gazze'de can kaybı 39 bin 583'e çıktı
İsrail'in Gazze'de can kaybı 39 bin 583'e çıktı
Rusya, Ukrayna'da bir yeri daha ele geçirdi
Rusya, Ukrayna'da bir yeri daha ele geçirdi