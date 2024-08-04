Zelenski açıkladı! Ukrayna ilk F-16 jetlerini teslim aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin uzun zamandır beklenen ABD yapımı F-16 savaş uçaklarının ilk partisini teslim aldığını duyurdu. Zelenski, pilotların ülke içindeki operasyonlarda F-16'ları kullanmaya başladığını belirterek, Rusya'nın işgalinin üzerinden 29 aydan fazla bir süre geçtikten sonra ABD yapımı savaş uçaklarının gelişini doğruladı.

F-16'lar Ukrayna'da

Ukraynalı lider, Rus güçlerini geri püskürtmeye yardımcı olacağını umduğu uçakları göstererek, "Sık sık 'imkansız' kelimesini duyardık... Artık bu bir gerçek. Semalarımızdaki gerçeklik. F-16'lar Ukrayna'da. Bunu gerçekleştirdik. Bu jetlerde ustalaşan ve onları ülkemiz için kullanmaya başlayan askerlerimizle gurur duyuyorum" dedi. Zelenski, "Ukrayna'da sahip olduğumuz F-16 sayısı ve eğitilmiş pilot sayısı yeterli değil" diye ekledi.