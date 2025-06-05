  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Zelenskiy: Rusya 103 İHA ve 1 balistik füze ile Ukrayna'ya saldırdı
Takip Et

Zelenskiy: Rusya 103 İHA ve 1 balistik füze ile Ukrayna'ya saldırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun, ülkesinin çeşitli bölgelerine 103 insansız hava aracı (İHA) ve bir balistik füzeyle saldırı düzenlediğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Zelenskiy: Rusya 103 İHA ve 1 balistik füze ile Ukrayna'ya saldırdı
Takip Et

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusların bu gece ülkesine füze ve İHA ile saldırılar düzenlediğini belirtti.

"Bu gece Ukrayna'ya 103 insansız hava aracı ve bir balistik füze fırlatıldı"

Saldırılarda farklı bölgelerin hedef alındığını kaydeden Zelenskiy, "Bu gece Ukrayna'ya 103 insansız hava aracı ve bir balistik füze fırlatıldı. Donetsk, Harkiv, Odessa, Sumi, Çernigiv ile Dnipropetrovsk ve Herson bölgeleri hedef alındı." ifadelerini kullandı.

Çernigiv bölgesindeki Priluky şehrine yönelik saldırıda görevde bulunan arama kurtarma ekiplerinden bir kişinin ailesinden biri çocuk 3 kişinin öldüğünü duyuran Zelenskiy, "Rusya, cinayete devam etmek için sürekli olarak kendine zaman kazanmaya çalışıyor. Dünyadan yeterince güçlü bir kınama ve baskı hissetmediğinde tekrar öldürüyor." değerlendirmesinde bulundu.Ülkesine yönelik saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendiren Zelenskiy, müttefikleri Rusya'ya baskı kurmaya davet etti.

Yerel yetkililerden yapılan açıklamaya göre, Rusların gece düzenlediği saldırılarda Priluky şehrinde 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı, Harkiv kentinde ise 18 kişi yaralandı.

Donetsk, Harkiv, Odessa, Sumi, Çernigiv ile Dnipropetrovsk ve Herson bölgeleri hedef alındı." ifadelerini kullandı.

Çernigiv bölgesindeki Priluky şehrine yönelik saldırıda görevde bulunan arama kurtarma ekiplerinden bir kişinin ailesinden biri çocuk 3 kişinin öldüğünü duyuran Zelenskiy, "Rusya, cinayete devam etmek için sürekli olarak kendine zaman kazanmaya çalışıyor. Dünyadan yeterince güçlü bir kınama ve baskı hissetmediğinde tekrar öldürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesine yönelik saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendiren Zelenskiy, müttefikleri Rusya'ya baskı kurmaya davet etti.

Yerel yetkililerden yapılan açıklamaya göre, Rusların gece düzenlediği saldırılarda Priluky şehrinde 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı, Harkiv kentinde ise 18 kişi yaralandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile NATO Genel Sekreteri Rutte, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı görüştüFransa Cumhurbaşkanı Macron ile NATO Genel Sekreteri Rutte, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı görüştüDünya
İsrail'de dikkat çeken anket: Erken seçim destekçileri yüzde 57'ye yükseldiİsrail'de dikkat çeken anket: Erken seçim destekçileri yüzde 57'ye yükseldiDünya

 

Dünya
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile NATO Genel Sekreteri Rutte, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı görüştü
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile NATO Genel Sekreteri Rutte, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı görüştü
ABD Savunma Bakanı Hegseth, NATO'da Trump yönetiminin mesajını yineledi
ABD Savunma Bakanı Hegseth, NATO'da Trump yönetiminin mesajını yineledi
Rahmet Tepesi'nde hacı adayı yoğunluğu yaşanıyor
Rahmet Tepesi'nde hacı adayı yoğunluğu yaşanıyor
İsrail'de dikkat çeken anket: Erken seçim destekçileri yüzde 57'ye yükseldi
İsrail'de dikkat çeken anket: Erken seçim destekçileri yüzde 57'ye yükseldi
3 bin aracı taşıyan gemide yangın paniği! Mürettebat gemiyi terk etti
3 bin aracı taşıyan gemide yangın paniği! Mürettebat gemiyi terk etti
Elon Musk'tan Trump'ın vergi indirimi tasarısına 'Kill Bill' afişli tepki
Elon Musk'tan Trump'ın vergi indirimi tasarısına 'Kill Bill' afişli tepki