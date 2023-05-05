15 Mayıs’ta okullar açık mı? Pazartesi günü okul var mı?

13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçileri 14 Mayıs'ta binlerce okulda açılacak sandıklarda gerçekleştirilecek. Oy verme işlemleri ağırlıkla okullarda yapılacak.

2018 seçimlerinde, seçimlerin ardından okulların hazır hale getirilmesi amacıyla tüm eğitim kurumları tatil edilmişti. 15 Mayıs tarihinde okulların tatil olması bekleniyor.

Sabah erken saatlerde başlayan ve akşama kadar süren oy kullanma işlemleri nedeniyle, okulların bir gün sonrasında eğitime hazır olup olmayacağı merak konusu oldu. Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yok.

15 Mayıs’ta da okulların ertesi tatil olması bekleniyor.

14 Mayıs'ta tüm yurtta oy verme işlemleri saat 08.00-17.00 arasında yapılacak.

Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.

Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.