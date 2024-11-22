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20 bin öğretmen ataması için sonuçlar açıklanacak! MEB tören düzenleyecek

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 20 bin öğretmen ataması için tercih sonuçları 23 Kasım Cumartesi günü (yarın) açıklanacak. Atama sonuçları e-Devlet’ten yayınlanacak ve öğretmen adaylarının cep telefonları ile SMS ile bildirilecek. Ayrıca MEB, atama töreni düzenleyecek.

Haber Merkezi
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20 bin öğretmen ataması için sonuçlar açıklanacak! MEB tören düzenleyecek
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin öğretmen atamasının sonuçlarını 23 Kasım Cumartesi günü açıklayacak. Öğretmen adayları atama sonuçlarını e-Devlet’ten öğrenebilecek.

MEB tören düzenleyecek

Ayrıca sonuçlar öğretmenlerin cep telefonlarına SMS olarak da bildirilecek. Bakanlık 20 bin öğretmen ataması için Ankara’da tören düzenleyecek.

İl müdürlüklerime atama kararnamesi gönderilecek

Atama kararnameleri il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecek. İl millî eğitim müdürlükleri illerine atanan öğretmenler için 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu, 3 Haziran 2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerini ivedilikle başlatacak.

Göreve başlama için 15 günlük yasal süreç işleyecek

Atama kararnameleri kendilerine tebliğ edilenlerin göreve başlamak üzere 15 günlük yasal süresi tebliğ tarihinden itibaren başlayacak.

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