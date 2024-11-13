20 bin öğretmen ataması için tercih süreci başlıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atamaları için tercih süreci başlıyor. Mülakat ve itiraz süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte kurum tercih aşamasına geçiliyor.

Mülakat sonuçları açıklanmıştı

Öğretmen atamalarına ilişkin sözlü başarı puanları, mülakatı sonucunun yüzde 50'si ve KPSS puanının yüzde 50'si alınarak hesaplanarak 25 Ekim'de açıklanmıştı.

Sıralama bilgileri tercih ekranında olacak

İtiraz sürecinin tamamlanmasıyla netleşen sıralama bilgileri de tercihler esnasında adayların tercih ekranlarında yer alacak.

Tercih başvuru takvimi belli oldu

Öğretmen adayları, kurum tercih başvurularını 14-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirecek. Tercih işlemleri 20 Kasım 2024 saat 16.00'ya kadar tamamlanabilecek.

Ağırlık Doğu ve Güneydoğu illeri ile İstanbul'da

İllere göre kontenjan dağılımının da yarın açıklanması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, dağılımda Şanlıurfa başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu illeri ile İstanbul'a ağırlık verildi.

Atamalarda sınıf öğretmenliği ilk sırada yer alıyor

En çok atama 3 bin 263 ile sınıf öğretmenliği kadrolarına yapılacak. Onu, 2 bin 499 kontenjan ile özel eğitim öğretmenliği izleyecek. Rehberlik, Din Kültürü ve İngilizce de 68 en çok alım yapılacak diğer branşlar arasında yer alıyor.

Öğretmen atama tercihleri nasıl yapılacak?

Adaylar, kurum tercih başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak ve tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek. Tercihlerine 40’tan fazla eğitim kurumu açılan adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.” ya da “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecekler.

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav başarı puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Puan eşitliğinde KPSS puanına bakılacak

Sözlü sınav başarı puanı, KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınav puanının yüzde 50’si alınarak hesaplanacak. Sözlü sınav başarı puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecek.

Eşitlik bozulmazsa kura çekilecek

Eşitliğin bu şekilde de bozulmaması durumunda ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.

20 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de geçtiğimiz haftalarda konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, atama tercihlerinin 14 Kasım'da başlayacağını ve sonuçların da 23 Kasım'da açıklanacağını ifade etti.

Tekin, "Atama tercihleri, 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00'ya kadar sürecektir. Sonuçlar, 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak, atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir. Sonuçların değerli öğretmen adaylarımıza, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.