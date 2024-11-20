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20 bin öğretmen atamasında tercih başvuruları sona eriyor!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 20 bin öğretmen atamasında tercih başvuru süreci bugün sona eriyor. 14 Kasım’da başlayan atama tercih başvuruları saat 16.00’da kapanacak.

Haber Merkezi
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20 bin öğretmen atamasında tercih başvuruları sona eriyor!
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 20 bin öğretmen atamasında tercih başvuru süreci sona eriyor. 14 Kasım’da öğretmen adaylarından alınmaya başlayan tercihler bugün saat 16.00’da sona erecek.

MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin sözlü sınav sonuçları ve KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanlarını e-Devlet üzerinden 25 Ekim'de öğretmen adaylarının erişimine açmıştı. Bakanlık, 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'nu da aynı tarihte yayımlamıştı. 28 Ekim'de başlayan sözlü sınav sonuçlarına yönelik itiraz süreci 1 Kasım'da sona ermiş, 11 Kasım'a kadar da yapılan itirazlar sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilmişti.

Atama tercih ekranı bugün kapanacak

Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamaların da adayların tercih ekranında yer almasının ardından 20 bin öğretmen için tercih süreci bugün saat 16.00'da sonlanacak.

Öğretmen adayları 40 tercih yapabilecek

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebiliyor. 

20 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB'in atama takvimine göre, atama sonuçları 23 Kasım Cumartesi günü açıklanacak.

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