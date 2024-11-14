MEB tercih ekranı açıldı! 20 bin öğretmen ataması için başvurular başladı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 bin öğretmen ataması için tercih ekranı açıldı.

Tercihler "https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-atama-tercihi" ekranından yapabilecek.

Atama tercih başvurusu nasıl yapılır?

Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-Devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyecekler.

Adayların tercih başvurularını Ek-1 Takvim’de belirlenen tarihin son günü saat 16.00’ya kadar tamamlamış olmaları gerekiyor.

En fazla 40 tercih yapılacak

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.

Adaylar, başvurunun ilk aşamasında başvuru yaptıkları alanda tercih yapacak.

Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelik sırasına göre yapılabilecek. Tercihlerine 40’tan fazla eğitim kurumu açılan adaylar tercih dışı seçenek olarak;

“Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum” ya da “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecekler.

Tercihlerine atanamayan adaylardan “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacak.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Matematik-Bilgisayar Bölümü, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü, Bilgi Teknolojileri bölümü mezunları ile Yönetim Bilişim Sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecek.

Öğretmen atamaları nasıl yapılacak?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav başarı puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Sözlü sınav başarı puanı, KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınav puanının yüzde 50’si alınarak hesaplanacak. Sözlü sınav başarı puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecek. Eşitliğin bu şekilde de bozulmaması durumunda ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.

Sonuçlar e-Devlet'ten yayımlanacak

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak. Adaylar sonuçlarını kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifresiyle öğrenebilecek. Atama sonuçları, ataması gerçekleştirilenlerin başvuruda belirttikleri cep telefonu numaralarına kısa mesaj yoluyla bildirilecek.

İl müdürlüklerime atama kararnamesi gönderilecek

Atama kararnameleri il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecek. İl millî eğitim müdürlükleri illerine atanan öğretmenler için 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu, 3 Haziran 2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerini ivedilikle başlatacak.

Göreve başlama için 15 günlük yasal süreç işleyecek

Atama kararnameleri kendilerine tebliğ edilenlerin göreve başlamak üzere 15 günlük yasal süresi tebliğ tarihinden itibaren başlayacak.