Bakan Tekin duyurdu: 20 bin öğretmen ataması tercih süreci başlıyor

20 bin öğretmen ataması ile ilgili tercih süreci başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tercih süreci ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Tekin açıklamasında “20 bin öğretmen atamamız için tercih sürecimiz başlıyor. Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, öğretmen adaylarımızın tercih ekranında yer alacaktır. Tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16:00'da sona erecektir” dedi.