Bakan Tekin duyurdu: 20 bin öğretmen ataması tercih süreci başlıyor
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 20 bin öğretmen atamasında tercih süreci başlıyor. Bakan Yusuf Tekin’den atamalara ilişkin açıklama geldi. Bakan Tekin, “Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, öğretmen adaylarımızın tercih ekranında yer alacak” dedi.
20 bin öğretmen ataması ile ilgili tercih süreci başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tercih süreci ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Tekin açıklamasında “20 bin öğretmen atamamız için tercih sürecimiz başlıyor. Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, öğretmen adaylarımızın tercih ekranında yer alacaktır. Tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16:00'da sona erecektir” dedi.
📌20 Bin Öğretmen Atamamız için Tercih Sürecimiz Başlıyor!— Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) November 14, 2024
Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, öğretmen adaylarımızın tercih ekranında yer alacaktır. Tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16:00'da sona erecektir.
Öğretmen adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını…