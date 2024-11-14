  1. Ekonomim
  2. Eğitim
  3. Bakan Tekin duyurdu: 20 bin öğretmen ataması tercih süreci başlıyor
Takip Et

Bakan Tekin duyurdu: 20 bin öğretmen ataması tercih süreci başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 20 bin öğretmen atamasında tercih süreci başlıyor. Bakan Yusuf Tekin’den atamalara ilişkin açıklama geldi. Bakan Tekin, “Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, öğretmen adaylarımızın tercih ekranında yer alacak” dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Tekin duyurdu: 20 bin öğretmen ataması tercih süreci başlıyor
Takip Et

20 bin öğretmen ataması ile ilgili tercih süreci başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tercih süreci ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Tekin açıklamasında “20 bin öğretmen atamamız için tercih sürecimiz başlıyor. Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, öğretmen adaylarımızın tercih ekranında yer alacaktır. Tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16:00'da sona erecektir” dedi.

20 bin öğretmen ataması için tercih süreci başlıyor!20 bin öğretmen ataması için tercih süreci başlıyor!Eğitim

 

Eğitim
MEB tercih ekranı açıldı! 20 bin öğretmen ataması için başvurular başladı
MEB tercih ekranı açıldı! 20 bin öğretmen ataması için başvurular başladı
İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilim Nişanı Prof. Dr. Michael Lim’e verildi
İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilim Nişanı Prof. Dr. Michael Lim’e verildi
2024-2025 Sözleşmeli öğretmenlik tercih tarihleri belli oldu: 20 bin öğretmen atanacak
2024-2025 Sözleşmeli öğretmenlik tercih tarihleri belli oldu...
Bakan Tunç sınav tarihlerini duyurdu
Bakan Tunç sınav tarihlerini duyurdu
20 bin öğretmen ataması için tercih süreci başlıyor!
20 bin öğretmen ataması için tercih süreci başlıyor!
MEB, veliler için ‘Maarif Modeli Ebeveyn Okulu’ kursları açıyor
MEB, veliler için ‘Maarif Modeli Ebeveyn Okulu’ kursları açıyor