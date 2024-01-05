2024 KYK burs ve kredi fiyatları nedir? 2024 KYK kredi ve burs fiyat zammı

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği kredi ve yurtlar kurumu burs ve kredi miktarlarının ne kadar olacağıydı. 2024 yılı kredi ve burs rakamı lisans öğrencileri için 1250 liradan 2 bin liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya, doktora öğrencileri için 3 bin 750 liradan 6 bin liraya çıkartıldı. İşte detaylar..

KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanması ile beraber öğrenciler de alacağı burs ve kredi miktarlarını araştırmaya başladı.Yüksek öğrenim gören öğrencilere Gençlik ve Spor Bakanlığından kredi veya burs alan 1 milyon 600 bin öğrenci için gelecek yıl ödenecek yeni kredi ve burs miktarlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. 2024 yılı kredi ve burs miktarları;