2025-DUS Diş Hekimliği sınav giriş belgeleri açıklandı!
ÖSYM, 20 Nisan 2025 günü uygulanacak olan 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı belgelerini açıkladı.
ÖSYM, 2025-DUS 1. Dönem Sınavı ile 2025-STS Diş Hekimliği 1. Dönem Sınavının, sınava giriş belgelerini adaylar ile paylaştı.
ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
20 Nisan 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 1. Dönem) ile 2025 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2025-STS Diş Hekimliği 1. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 10 Nisan 2025 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
20 Nisan 2025 tarihinde uygulanacak 2025-DUS (1. Dönem) ve 2025-STS Diş Hekimliği (1. Dönem) sınavları için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.