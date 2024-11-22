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Mertöz Ailesi’nden Malatya’ya üçüncü eğitim yatırımı

RSM Grup Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, Malatya’ya üçüncü okul yatırımının temelini attı. Eşinin adının taşıyacak olan Elif Sevinç Mertöz Ortaokulu, 110 milyon TL’ye mal olacak. 24 derslikli okul, yaklaşık 650 öğrenciye imkanı sağlayacak.

Haber Merkezi
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Mertöz Ailesi’nden Malatya’ya üçüncü eğitim yatırımı
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İMAM GÜNEŞ – MALATYA

Kablo rakoru üretimi yapan Bİmed ve gıda makineleri üreten Beta-Pak gibi şirketleri bünyesinde barındıran RSM Grup’un patronu Rıdvan Mertöz, ailesi ile birlikte Malatya’ya üçüncü okul yatırımına başladı. Rıdvan Mertöz’ün eşinin adını taşıyan 24 derslikli Elif Sevinç Mertöz Ortaokulu, depremde ağır hasar alan Sümer Ortaokulu’nun yerine inşa edilecek. Toplamda 110 milyon TL’ye mal olacak olan okul, önümüzdeki eğitim öğretim döneminde hizmete girecek ve yaklaşık 650 öğrenciye eğitim imkanı sunacak.

Okulun temel atma törenine Mertöz Ailesi’nin yanı sıra, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Yunus Akdaş ve kentin ileri gelen isimleri katıldı.

Törenin açılışında konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, hayırseverlerin eğitime yaptığı katkının önemine dikkat çekerek, “Malatyalı iş insanlarının kente olan duyarlılığı her türlü takdirin üzerinde. Eğitime yapılan katkılar ise bunun en kıymetli örneği” dedi.

Çocukların geleceğine yatırım yapmak için bir araya geldiklerini aktaran Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Elif Sevinç Mertöz Ortaokulu sadece bir bina değil aynı zamanda Malatya'nın yeniden doğuşunun bir sembolü olacak" diye konuştu.

Çocukların geleceğine ışık tutacak yatırım

Deprem sonrası Malatya’yı ayağa kaldırmanın ve çocukların geleceğine yatırım yapmanın önemine değinen Rıdvan Mertöz, “Bir okul yaptırmanın ve gençlere umut olmanın verdiği manevi haz gerçekten çok büyük. Umarım ekonomisiyle, eğitimiyle, günlük yaşamıyla Malatya’mız bir an evvel ayağa kalkar. Eğitime ve çocuklara yapılan yatırım, hayatımızdaki en değerli yatırım. Bu bilinçle Malatya’mıza daha önce bir ilkokul ve bir ortaokul kazandırmıştık. Şimdi üçüncü okulumuzun temelini atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Elif Sevinç Mertöz ise şunları söyledi: “Malatya’ya eşimle birlikte üçüncü okulu kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Eğitime katkıda bulunmak bizim için hem bir sorumluluk hem de büyük bir gurur. Bu okulun, çocuklarımızın geleceğine ışık tutmasını diliyorum.”

İstanbul’da meslek lisesi kampüsü için çalışma yapıyor

İstanbul’da üç meslek lisesinin hamilik görevini üstlendiklerini ve meslek liselerinden mezun olan her gencin iş garantisiyle mezun olduğunu belirten Rıdvan Mertöz, şu bilgileri verdi: “İstanbul Sanayi Odası ile birlikte önce hayalini kurduğumuz, şimdilerde ise çok önemli ilerleme sağladığımız bir projemiz var. Fabrikamızın da olduğu Arnavutköy'e bağlı Deliklikaya'daki sanayi bölgesinde çok kıymetli bir arazi takasının gerçekleştirilmesi konusunda son aşamadayız, imzalar atılmak üzere. Burası özellikle makine, elektrik ve kimya bölümlerinin olacağı bir meslek lisesi kampüsü olacak. İçerisinde öğretmenlerin kalacağı lojmanlar, öğrenciler için pansiyonlar, atölyeler ve her türlü teknik imkan olacak. Bu kampüsü gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız."

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