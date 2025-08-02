400 akademisyen şüpheli! YÖK Başkanı'ndan açıklama: Sahte profesörlere çifte soruşturma
Sahte diploma çetesine yönelik operasyonda 400 kişinin düzmece belgeyle profesör ve doçent yapılması gündeme bomba gibi düştü. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “Çok ciddi bir hadise... Hem biz hem de ilgili üniversiteler ayrı ayrı soruşturma yürüteceğiz. Burada yasal düzenlemeye de ihtiyaç var” dedi.
Üst düzey kamu görevlilerinin e-imzalarını kopyalayarak sahte diploma düzenleme skandalı kamuoyunda büyük tepki çekerken konuyla ilgili yargı süreci devam ediyor.
400 akademisyenin şüpheli olduğu olayda 65 kişi hakkında 5 yıldan 50 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
YÖK Başkanı Özvar: İki koldan soruşturma yapacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ikinci kez Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına atanan Prof. Dr. Erol Özvar, sahte diploma olayı ile ilgili olarak Türkiye Gazetesi'ne konuştu.
Olayı haber alır almaz harekete geçtiklerini ifade eden Prof. Dr. Özvar, “Çok ciddi bir hadise. İki koldan soruşturma yapacağız. Hem biz hem de ilgili üniversiteler ayrı ayrı soruşturma yürüteceğiz. Dün itibarıyla ilgili üniversitelere gerekli işlemlerin başlatılması noktasında yazı gönderdik. Sahte diplomanın önüne geçmek ve cezai yaptırımları artırmak için yasal düzenlemeye ihtiyaç var” dedi.
3 yıla kadar hapis cezası var
Türk Ceza Kanunu’nda sahte diploma düzenleme ile ilgili özel bir hüküm yer almazken, bu tarz vakalar resmi ve özel belgede sahtecilik başlığıyla yargılanıyor.
Buna göre, sahte bir resmi belgenin üretilmesi, gerçeğe aykırı değiştirilmesi, aldatma amacıyla gerçek belgenin yeniden düzenlenmesi, sahte resmi belgelerin kullanılması gibi suçlarda 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanıyor.