Arkki Türkiye, 4 binden fazla çocuğu tasarım eğitimiyle buluşturdu

Türkiye Tasarım Vakfı tarafından 2021 yılında Türkiye'ye kazandırılan Finlandiya merkezli ArkkiOkulları’nınKurucu CEO’su Pihla Meskanen, yaratıcı içeriğiyle tüm dünyada eğitim modellerine ilham olan okul programıyla ilgili bilgiler paylaşmak ve “Türkiye’de Çocuk ve Tasarım EğitimiÇalıstayı”na katılmak üzere Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye Tasarım Vakfı’nın davetlisi olarak Ankara ve İstanbul’da programlara katılan Meskanen, bugün Finlandiya'nın yanı sıra Çekya, Çin, Hırvatistan, Macaristan, Singapur, Tayland, Vietnam ve Yunanistan dahil olmak üzere 11 ülkede faaliyet gösteren, çocukların ve gençlerin mimarlık ve tasarım yoluyla genel inovasyon becerilerini geliştirmelerini amaçlayan program hakkında tanıtıcı bilgiler verdi.

1993 yılında Finlandiya’da üç mimar tarafından kurulan Arkki, tasarımı sanat, bilim ve sosyal bilimlerle bütünleştiren yenilikçi bir eğitim programı olarak öne çıkıyor. Çocuklara uygulamalı deneyimler ve sorgulayıcı öğrenme süreçleri sunan program, 21. yüzyılın kritik becerileri olan karmaşık problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcılık, iş birliği ve iletişimi geliştirmeye odaklanıyor.

Program, Türkiye’deki eğitim sistemine değerli katkılar vadediyor

Arkki’nin 30., Arkki Türkiye’nin ise 3. yılının kutlanması kapsamında, Finlandiya Büyükelçisi Pirkko Hämäläinen'in de katılımlarıyla Ankara'daözel bir etkinlik düzenlendi. Millî Eğitim Bakanlığı yetkililerinin de katıldığı, Cer Modern Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşen bu anlamlı organizasyonda, Arkki Okulları Kurucu CEO'su Sayın Pihla Meskanende onur konuğu olarakyer aldı. Etkinlikte ağırlıklı olarak Arkki eğitim programının temelini oluşturan, tasarım odaklı yaklaşımla çocuklara ve gençlere yaratıcı bir eğitim sunulması, çocuklarda ve gençlerde tasarım farkındalığının geliştirilmesi ve programın Türkiye eğitim sistemine sunabileceği katkılar ele alındı.

Türkiye Tasarım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Demirci: Arkki ile işbirliğimiz hem ülkemiz hem de bizim adımıza çok değerli

Etkinliğin açılış konuşmasıTürkiye Tasarım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Demirci tarafından gerçekleştirildi. 2016 yılında Türkiye Tasarım Vakfı’nı kurduklarında, erken yaşta tasarım eğitim kültürünü Türkiye’de yaygınlaştırmanın en önemli hedeflerinden biri olduğununaltını çizen Demirci, sözlerini şöyle sürdürdü:“Çocukların bir arada üretim yapma alışkanlığı kazanmalarını, sosyal bir ortamda problem çözme yeteneklerini geliştirmelerini, onlara sürdürülebilir ve kapsayıcı yaklaşımlarla çevre, şehir ve kültür bilinci kazandırmayı ve bunu tasarım odağında gerçekleştirmeyi arzuluyorduk. Bu süreçte 2020 yılında Arkki ile tanıştık. Tasarım, hangi meslekte olursak olalım çok temel bir beceri. Bizler çocukların, el becerisini kullanarak çizim ve 3 boyutlu model oluşturmaya vurgu yapan tasarım odaklı düşünme, problem çözümü, analiz, yaratıcılık, işbirliği, iletişim kurma, takım çalışması ve eleştirel düşünme gibi 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırılan inovasyon becerilerini geliştirmelerini hedefliyoruz. Bu yüzden Arkki ile işbirliğimiz hem ülkemiz hem de bizim adımıza çok değerli. Arkki’yi Türkiye’deki eğitim atmosferi için çok kıymetli görüyorum. Bugün Milli Eğitim Bakanlığımızın değerli temsilcileri de aramızdalar. Hep beraber işbirliği içinde tasarım yetkinliğini tüm Türkiye’deki çocuklarımıza kazandırmak için büyük çaba sarf ediyoruz.

Arkki Türkiye olarak kurulduğumuzdan bugüne 750’den fazla atölye yaptık, 19 farklı şehirde, 4 binden fazla çocuk bu atölyelere katıldı. Artık genel lisansımızı da aldık. Bundan sonra Arkki Türkiye elçiliklerimiz artarak büyüyecek ve ülkemizdeki tüm çocuklara ulaşmaya, onları tasarımla buluşturmaya çalışacağız.”

Finlandiya Büyükelçisi PirkkoHämäläinen: “Arkki Türkiye’nin, gençlere çevrelerindeki dünyayı şekillendirme cesareti ve becerileri kazandırmaya devam edeceğine inanıyorum”

Arkki Türkiye’nin üçüncü yıl dönümünü kutlamakta büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Finlandiya’nın Ankara Büyükelçisi PirkkoHämäläinen ise bu birlikteliğin eğitimde yaratıcılığı teşvik etmek için çalışan pek çok insanın özverisini ve Finlandiya ile Türkiye arasındaki bu alandaki özel iş birliğini yansıttığını aktardı. 30 yıllık bir geçmişe sahip olan Arkki’nin, çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerine, problem çözme becerileri kazanmalarına ve dünyaya mimarlık ve tasarım perspektifinden bakmalarına yardımcı olduğunu belirten Hämäläinen, “Arkki Türkiye’ninbaşarısı ve yarattığı etki, merakı desteklemenin ve genç zihinleri geleneksel çözümlerin ötesinde düşünmeye teşvik etmenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Arkki Türkiye’nin genişleme hedefinde büyük başarılar elde etmesini diliyorum. Bu değerli yaklaşımın daha fazla çocuğa ulaşacağından hiç şüphem yok. Arkki Türkiye’nin, gençlere çevrelerindeki dünyayı şekillendirme cesareti ve becerileri kazandırmaya devam edeceğine inanıyorum” diye konuştu.

Arkki Okulları Kurucu CEO’su PihlaMeskanen: Arkki Türkiye ile işbirliğimiz büyümeye devam ediyor

Etkinlik boyunca bir dizi seminer de düzenlendi.Arkki'nin global misyonu ve Türkiye'de üç yıl gibi kısa bir zaman içinde gerçekleştirilen verimli çalışmalara değinenPihlaMeskanen, “Finlandiya'dan Globale: Arkki Okulları” başlıklı seminerde katılımcılarla programın globalleşme hikayesini paylaştı.PihlaMeskanen, şu bilgileri aktardı:Bugün Arkki Türkiye’nin üçüncü yılını kutlamaktan mutluluk duyuyorum. Biz yaklaşık 4 yıl kadar önce çocukların Türkiye’de tasarım ve inovasyon yetkinliklerini geliştirmek için bir yolculuğa çıktık. Finlandiya’da eğitim sadece bilgi edinmekle sınırlı değil; aynı zamanda yaşam becerilerini geliştirmek, merakı beslemek ve öğrencileri bağımsız düşünmeye teşvik etmek üzerine kurulu. Paylaşımcı bir yaklaşımla öğrencileri yetiştirmek ve onların sorgulayıcı bireyler olmalarını sağlamak büyük önem taşıyor.

Arkki, bu değerleri daha da ileriye taşıyarak fen, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi önemli disiplinleri sanat, tasarım ve mimariyle birleştiriyor. Proje tabanlı eğitim modeli sayesinde çocuklara aktif vatandaşlık için gerekli araçları kazandırmayı hedefliyoruz.

Arkki, 1994 yılında Finlandiya’da her çocuğun yaratıcı olma ve inovasyon geliştirme potansiyeline sahip olduğu inancıyla kuruldu. Doğru ortam ve fırsatlar sağlandığında, çocukların hayal gücü sınırsız olduğuna inanıyoruz. Başından beri temel hedefimiz, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini teşvik ederek çocukların kendi potansiyellerini en iyi şekilde ortaya koymalarına yardımcı olmaktı.

İlk yılımızda 20 öğrencimiz vardı. İlk yıldan sonra Arkki uluslararası düzeyde de genişlemeye başladı. Dünyada çocuklara yönelik eğitim veren tasarım ve mimarlık odaklı ilk okuluz. Zamanla bizimle ve çocuklarımızla çalışan, onlara eğitim veren mimarlarımızın sayısı da artmaya başladı. Programımızın hedefi, çocukların yaratıcılığı, inovasyon yetkinliklerini geliştirmek üzerinde şekilleniyor.

Arkki olarak geçen yıl 30. yılımızı kutladık. Çocukların psikolojilerini pozitif yönde etkilemek ve onlarını destekleyip daha çok öğrenme arzularını motive etmek üzere çalışıyoruz. 10 binlerce öğrenciye mimarlık ve tasarım eğitimi verdik. Arkki programı artık sadece Finlandiya’da değil uluslararası düzeyde de kabul görüyor. Bugün işbirliği yaptığımız Arkki Türkiye ile gelecek vizyonumuzun heyecanını da birlikte yaşıyoruz. Arkki Türkiye ile işbirliğimiz büyümeye devam ediyor. Bu vizyonumuzun Türkiye’deki yeni bölgelere ulaşmamızın mutluluğunu da paylaşıyoruz. Daha çok çocuk, Arkki’nin vizyonu doğrultusunda inovasyon ve 21. yüzyıl yetkinliklerinigeliştirecek. Bu güzelçalışmalarıiçinArkkiTürkiye’yeteşekkürlerimisunuyorum.”

Erken yaşta tasarım eğitimi, yaratıcı ve bilinçli nesiller yetiştirmede kritik önem taşıyor

Türkiye Tasarım Vakfı Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülname Turan“ Tasarım Eğitiminin Erken Yaşlarda Başlamasının Önemi” ve Türkiye Tasarım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Furkan Filiz “Tasarım Farkındalığının Türkiye’de Yaygınlaştırılması: Arkki Türkiye” başlıklı sunumlar yaptı.Bu sunumlar, erken yaşta tasarım eğitiminin çocukların problem çözme becerilerini güçlendirmedeki rolünü vurgularken, Türkiye’de bu yaklaşımın yaygınlaşmasının, geleceğin yaratıcı ve bilinçli nesillerini yetiştirmek için kritik bir adım olduğunu ortaya koydu.

Arkki Türkiye, faaliyete geçtiği 3 yıl öncesinden bugüne 19 şehirde 59 paydaşla 750’nin üzerinde atölye gerçekleştirerek 4 binden fazla çocuğa ulaştı.Arkki Türkiye, önümüzdeki 3 yıl içinde 5 farklı şehirde yeni merkezler açmayı ve 10 bin çocuğa erişmeyi hedefliyor.