Bakan Yusuf Tekin’den eğitimde yeni adımlar! Branş değişikliği masada

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ataması yapılacak 15 bin öğretmenin mülakat süreci, kurulma aşamasındaki Millî Eğitim Akademileri ve norm fazlası öğretmenlerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Türkmenistan dönüşü soruları yanıtlayan Bakan Tekin, “Daha az sayıda komisyonla, daha uzun süreli mülakatlar yapmayı hedefliyoruz” dedi. Mülakatlara yönelik eleştirileri anlamakta zorlandığını belirten Tekin, edebiyat, Türkçe ve matematik gibi bazı temel branşlarda norm fazlası öğretmen bulunduğunu da sözlerine ekledi.

"Mevcut kamu binalarını ve kamu kaynaklarını efektif kullanacağız"

Millî Eğitim Akademileri için 30 büyükşehir şartı yok. Şu anda bizim hizmet içi eğitim merkezlerimizin, kamu kurumlarına ait olup kullanılmayan uygun fiziki mekânların olduğu yerlerde açacağız. Binalar araştırılıyor. Mevcut kamu binalarını ve kamu kaynaklarını efektif kullanacağız. Örneğin Erzurum’daki hizmet içi eğitim merkezi, akademiye uygun. Onun dönüşümü devam ediyor. Malatya’da, İnönü Üniversitesi’ne ait baraj kenarında otel ve konferans merkezi olarak yapılmış bir bina vardı o da akademi olacak.

Uzman kadrolar oluşabilsin diye eğitim fakültelerinin birikimi hangi alandaysa o alana uygun planlamalar yapacağız. Üniversitenin insan kaynağı ve eğitim potansiyeline bakıyoruz. Örneğin bir ilde, mesleki ve teknik eğitim veren fakülte geleneği güçlü. O ilde adayları, mesleki ve teknik eğitimde atayacağımız öğretmenlerden alacağız. Böyle kümelenmeler yapacağız.

"Öğretmenlik Mesleği Kanunu’ndaki iller içerisinde ilçe grupları oluşturmak"

Alınabilecek tedbirleri aşağı yukarı aldık. Buna rağmen rakam 50 binlere kadar düştü. Standart tedbirlerle daha aşağıya düşürme ihtimalimiz yok gibi gözüküyor. Yeni adımlar atmak gerekiyor. Bu adımlardan bir tanesi, Öğretmenlik Mesleği Kanunu’ndaki iller içerisinde ilçe grupları oluşturmak. Bir öğretmenimiz norm fazlası olduğunda, bu ilçe grubu içerisindeki okullardan herhangi birine görevlendirilebilecek. Örneğin Ankara Çankaya’daki bir öğretmenimizi başka ilçede görevlendiremiyorduk. Yaptığımız düzenlemeyle bu mümkün hâle geldi. İkincisi de bazı durumlarda norm fazlası olan öğretmen arkadaşlarımızın bir kısmının okutacağı dersi kalmamış olabilir. Bu öğretmen arkadaşlarımızın içerisinde branş değişikliği yapmak isteyenler, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’mızın kabul ettiği eğitimleri alarak o branşlara kaydolabilir. Örneğin saç bakım ve güzellik hizmetleri programlarında öğretmen bulamıyoruz. Bu ders var ancak ders verecek öğretmenimiz yok. Bir başka tarafta bu dersi de verebilirim diyen, bu konuda ehil olduğunu düşünen eğitimlerle buraya kaydolabilecek arkadaşlar var. Bu türden, “Ben branşımı değiştirip şu branşa geçebilirim, şu eğitimleri verebilirim” diyenlerin tercihlerini toplayacaklar. Bu konuda çok hassasım. Çünkü hem öğretmenlerimiz zan altında kalıyor hem de biz rasyonel bir yönetim yapamamış oluyoruz.

"Daha az komisyonla her branşı aynı merkezde mülakata alacağımız bir sistem"

Mümkün olduğunca az komisyonla adayları uzun zamana yayarak mülakatlarını yapmak istiyoruz. “Mülakat komisyonları arasında puan farkı var” diye bizi eleştirenler vardı. Şimdi sizin dediğinizi yapıyoruz. Daha az komisyonla hatta her branşı aynı merkezde mülakata alacağımız bir sistem. Bu sefer de diyorlar ki: “Madem öyleydi, niye birleştiriyorsunuz?” Anlamakta zorlanıyorum. Biz zaten o zaman da hızlı yapalım, bir an önce öğretmen adayı arkadaşlarımızı bekletmeden sisteme dâhil edelim diye böyle bir şey düşünüyorduk. Şimdi ise zamanımız yeterli; komisyonları ona göre kuracağız.

15 bin atama için branş tartışmaları

Benim bakan olarak ihtiyaç duyduğum alana öğretmen almak mı yoksa ihtiyacım olmadığı hâlde öğretmen almak mı daha mantıklıdır? Zaten edebiyat, Türkçe, matematik gibi, temel bilimlerle ilgili norm ihtiyacımızın üstünde öğretmenimiz var. Yüzde 100 norm doluluğu olan branşlarımız var. Hâl böyleyken, 15 bin kadroya hâlâ orada yoğun bir şekilde alırsam haksızlık yapmış olurum. Branş dağılımı tamamen bilgisayar hesabı, biz sadece oranı veriyoruz. Buna müdahale edildiğini düşünmek akıl kârı değil.

"Formasyon şartı ve diğer uygulamalar mevcut hâliyle devam ediyor"

2024’te KPSS’ye girmiş kişilerden atama yapacağız. Orada formasyon şartı ve diğer uygulamalar mevcut hâliyle devam ediyor. 2025 Temmuz ayında AGS sınav sonuçlarına göre alım yapacağız. O artık bizim bünyemizde yürüyecek. Kontenjana giren adayların eğitimlerine bakıp, Millî Eğitim Akademisi onlara göre eğitim organize edecek.