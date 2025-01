Başkan Görgel ; "Yatırımlar Bir Bir Tamamlanıyor, Şehir Ayağa Kalkıyor"

Takip Et

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel sürdürülen ihya ve inşa çalışmalarında son durumu paylaştı. Başkan Görgel, “Altyapıdan ulaşıma, sağlıktan eğitime, sosyal çalışmalardan spor yatırımlarına şehrimizde hummalı bir çalışma sürdürülüyor. Bugüne kadar toplam 34 bin 630 konut, köy evi ve işyerinin teslimi gerçekleştirildi. Hedefimiz yıl sonuna kadar tüm hak sahiplerine konut ve iş yerleri teslim etmek. İnşallah el birliğiyle şehrimiz için çalışmaya, Kahramanmaraş’ı birlikte ayağa kaldırmaya devam edeceğiz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan şehirde sürdürülen çalışmalarla ilgili güncel bilgileri paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm bakanlıklar ve yerel yönetimlerin iş birliği içerisinde çalıştığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel, alt yapıdan barınmaya, eğitimden sağlığa her alanda hummalı çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Öncelikle 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ımızda ve çevre illerimizde hayatını kaybeden hemşehrilerimizi rahmetle anıyorum. Tabi acımız çok büyük. Yaşadığımız asrın felaketini milletimizin desteğiyle asrın dayanışmasına dönüştürdük. Şehrimize destek olan her bir vatandaşımıza, milletimizin her bir ferdine şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

34 Bin 630 Konut Teslim Edildi

Şehirde sürdürülen üst yapı çalışmaları ile ilgili de bilgileri paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm bakanlıklarımızla şehrimizde hummalı çalışma yürütüyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla başlatılan inşa sürecinde bugüne kadar toplam 34 bin 630 konut, köy evi ve işyerinin teslimi gerçekleştirildi. Hedefimiz yılsonuna kadar tüm hak sahiplerine konut ve iş yerleri teslim etmek. Yine şehir merkezimizde Azerbaycan hükümetinin destekleriyle yapımına başlanan ve Azerbaycan Mahallesi adını taşıyacak kentsel tasarım projemizde de konutlarımız teslime hazır hale getiriliyor. Şehrimizin kalbinde hemşehrilerimiz kalıcı konut ve iş yerlerine inşallah kısa süre içerisinde taşınacak” dedi.

Eğitim ve Sağlık Yatırımları

Eğitim ve sağlık yatırımları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Görgel, “6 Şubat depremlerinde gerek sağlık gerekse eğitim tesislerimizde ciddi derecede hasar aldı. Bu kapsamda eğitim altyapısı noktasında derslik sayımızı 6 Şubat öncesinden de yüksek bir konuma getirerek 11 bin 541’e çıkarıyoruz. Okullarımızdaki çalışmalarımızı da 2025 yılı sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Sağlık alanında da önemli yatırımlar hayata geçirildi. Nurhak Devlet Hastanesi tamamlanarak faaliyete başladı. 400 yatak kapasiteli Kahramanmaraş Devlet Hastanesi ile 120 yatak kapasiteli Türkoğlu Devlet Hastanesi kısa süre içerisinde hasta kabulüne başlıyor. Yine şehir merkezimizde inşasına başlanan Ferhuş Sağlık Kompleksi de Haziran ayına kadar tamamlanmış olacak. Sağlık Bakanlığımız tarafından şehrimize kazandırılacak bin yatak kapasiteli Şehir Hastanesi ile şehrimize 5 yeni hastane inşa edilmiş olacak” diye konuştu.

Şehrin Altyapısı Tamamen Yenileniyor

Şehrin 100 yıllık ihtiyacını karşılayacak altyapı çalışmalarının Büyükşehir Belediyesi tarafından titizlikle sürdürüldüğünü de açıklamalarına ekleyen Başkan Fırat Görgel, “11 ilçemizin tamamında altyapı çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 2 Bin 350 kilometrenin üzerinde içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı inşa ediliyor. Olası afetlere dayanıklı malzemeler ve yeni nesil teknolojiyle desteklenen altyapımız şehrimizin 100 yıllık ihtiyacını karşılar nitelikte olacak. Deprem sonrası %70’leri bulan su kayıp kaçaklarımızı sürdürdüğümüz yatırımlarla belirli bir seviyeye indirdik ama çalışmalarımız sonlandığında bu seviyeyi uluslararası standartlara çekmiş olacağız. Aynı zamanda sürdürdüğümüz projelerle ilçelerimizin atıksu sorununu da çözmüş oluyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde şehrimize kazandırılan 12 Milyar TL’lik altyapı finansmanı ve Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarıyla inşallah şehrimizi sorunsuz bir altyapıya kavuşturuyoruz” diye konuştu.

Tarih Ayağa Kalkıyor

Şehrin tarihiyle ayağa kalktığına da vurgu yapan Başkan Görgel, “Şehir kimliğini oluşturan tarihi yapılarımızı da ayağa kaldırıyoruz Ulu Camii’miz, Kapalı Çarşı’mız, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müze’miz, Demirciler Çarşımız ve birçok kültür varlığımızda restorasyon süreçleri hızla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla yürüttüğümüz süreç var. Kültür Bakanlığımızın destekleriyle şehrimizin tarihi bölgelerinde yenilemeye başladığımız ve yenileyeceğimiz kültür varlıklarımız var. İnşallah 2 yıl içerisinde şehrimizin tarihi yapılarını da tekrar ülke turizmine açmayı hedefliyoruz” dedi.

Gece Gündüz Çalışıyoruz

Büyükşehir Belediyesi yatırımlarının da artarak devam ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren hemşehrilerimizi talepleri ve şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda gece gündüz çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 9 ayda 5 Milyar TL’yi aşan yatırım yapmış olduk. Ulaşım yatırımlarımız, enerji yatırımlarımız, sosyal desteklerimiz, eğitim faaliyetlerimiz, kültür sanat çalışmalarımız, altyapı yatırımlarımız kesintisiz bir şekilde devam ediyor. İnşallah el birliğiyle şehrimiz için çalışmaya, Kahramanmaraş’ı birlikte ayağa kaldırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.