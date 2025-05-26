ÇEK Spor Salonu’nun temeli atıldı

EKONOMİ/BURSA

Çağdaş Eğitim Kooperatifi (ÇEK) 3 Mart Eğitim Kurumları Yerleşkesi’nde inşa edilecek ÇEK Spor Salonu’nun temel atma töreni kent protokolünün de katılımıyla gerçekleştirildi. Törende gelecek adına faydaya dönüşecek tesislerin arasına bir yenisini daha ekleyecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden ÇEK Yönetim Kurulu Başkanı Nihan Alpay, “Bugüne dek hayal ederek başladığımız ve büyük bir gayretle hayata geçirdiğimiz tüm projeleri, bağışçılarımızın değerli destekleriyle ayağa kaldırdık. Şimdi aynı ruhla yeni bir hikâye yazma zamanı. Çağdaş Eğitim Kooperatifinin 30. kuruluş yıldönümünde hayat bulacak olan projemiz, yeni bir sürecin de kapısını aralıyor. Spor salonumuzdan okulumuzun aktiviteleri dışındaki saatlerde ek gelir kaynağı yaratılmasını hedefliyoruz. Böylelikle daha fazla öğrencinin hayatına dokunacak burs olanaklarını arttırmak, projemizin birincil hedefi olacak” diye konuştu.

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de “Ortağı olmaktan gurur duyduğum Çağdaş Eğitim Kooperatifinin Spor Salonu’nun temel atma törenine katılmaktan dolayı son derece mutluyum. Bu projenin hayata geçmesinde emeği olanlara teşekkür ederim. Sporun ve sanatın birleştirici, geliştirici gücüne her zaman inanıyoruz. Çocukların çok yönlü gelişimine katkı sunacak bu yeni tesis, geleceğe atılmış güçlü bir adımdır” diye konuştu.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin de çağdaş eğitim adına yol alan Çağdaş Eğitim Kooperatifi çatısı altında böylesi önemli bir tesisin hayata geçecek olmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, öğrencilerin bu yeni tesiste çeşitli branşlarda spor yapma imkânı bulmalarının yanı sıra sağlıklı yaşam bilincini geliştirecek olmalarının da son derece önemli olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından temel atma törenine geçildi ve projeye ilk harç, ÇEK Yönetim-Denetim Kurulu ile protokol üyelerinin yanı sıra, 3 Mart Eğitim Kurumları’na bağlı okulların çeşitli spor branşlarında mücadele eden başarılı öğrencilerinin katılımıyla hep birlikte atıldı.