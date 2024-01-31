E-DEVLET Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları 2024

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından gerçekleştirilen personel alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, GSB 1071 personel alımı başvuru sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? Sözleşmeli personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında merak edilenler...

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları, 29 Ocak tarihinde E-Devlet üzerinden açıklandı.Yazılı sınavlar Ankara’da düzenlenecek. İlan edilen toplam kontenjanın 3 katı kadar aday yazılı sınava davet edilecek. Sınavlara katılacak adaylar gsb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

Başvurusu kabul edilen adaylardan KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır.

Sözlü sınavda adaylar; sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından;

- Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat, Bakanlığımız mevzuatı, Yönetim ve Organizasyon, Gönüllülük Kavramı ve Gönüllü Yönetimi, Temel Gönüllülük Alanları (Afet ve Acil Durum, Çevre, Eğitim ve Kültür, Spor, Sağlık ve Sosyal Hizmetler vd.), Gönüllü Çalışmalarla İlgili Proje Geliştirme ve Sahada Gönüllü Çalışmalara Katılım, Gönüllü Çalışmalarda Etik, Ahlaki, Dini, Geleneksel Değerler ve İlkeler, Kamu Kurumları, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) Gönüllü Çalışmalara Katılım, Toplumda Risk Grupları ve Gönüllülük, Göçmenler ve Gönüllülük, Gençlik Çalışmaları, Liderlik vb.) (50 puan),

- Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),



- Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

- Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

- Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan)

konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.